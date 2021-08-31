Як українські будинки на колесах підкорюють європейських туристів

Український та європейський виробник каплеподібних причепів-кемперів представив свою продукцю на одному з найбільших міжнародних ярмарків пересувних фургонів-причепів — Caravan Salon Dusseldorf.

Спальня та кухня, душ, автономне освітлення, генератор – це все переваги спакованого у компактний причеп комфорту. Які турист може везти за собою легковою автівкою куди завгодно – причепи-кемпери можна встановлювати у зовсім безлюдних місцях.

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В Україні культури кемперів тривалий час просто не було. Однак кілька років тому перший український виробник каплеподібних причепів-кемперів Lifestyle Camper почав змінювати ситуацію. Вони розворушили український ринок і вивели свою продукцію на міжнародний рівень.

Українські причепи навіть не потрібують додаткової категорії, цілком вистачить звичайної водійської категорії В/ Фото Юлія Бурбеза

Lifestyle Camper розпочинався як київський гаражний бізнес у 2016 році. Тоді вони зробили свою першу модель – дзеркальний причеп-краплю для легкових автомобілів.

Спочатку свою цільову аудиторію вони вбачали у тих, хто любить відпочивати на природі із комфортом, не любить возитися з наметами, надає перевагу мандрівкам Україною і часто виїжджає на природу із ночівлею.

Однак досить швидко стало зрозуміло, що ця розробка цікавить ще і тих, хто любить мандрувати Європою. Вже за рік Lifestyle Camper отримав статус торгової компанії. На ринок вивели ще одну модель кемпера X-line, який розрахований на позашляховик.

У 2018 році компанія отримала сертифікат українського виробника. І з цього моменту бізнес вийшов на новий рівень розвитку.

У 2018 році у нас з'явився торговий дім, ми отримали всі необхідні сертифікати та свідоцтва. З 2018 роки ми поступово почали захоплювати ринок Європи

, – каже 24 каналу генеральний директор торгового дому Lifestyle Camper Group Юлія Бурбеза.

Тоді ж, за її словами до компанії на виробництво приїхали представники німецької компанії. У цій країні на кемпінгу знаються дуже добре – це, фактично, національне хобі. Багато людей різних поколінь, віку, з різним рівнем прибутку охоче проводять вихідні або відпустки на природі, створюючи собі найкомфортніші умови для подорожі за допомогою трейлера або кемпера. Тож на кемперах у цій країні знаються дуже добре.

Отже, німці роздивились київське виробництво, детально вивчили самі фургони. І запропонували керівництву компанії поставляти в Європу причепи, щоб вони там ставили знак "Зроблено в Німеччині". У Lifestyle Camper від такої пропозиції відмовились.

Відтоді ми на причепах робимо металічну табличку з гравіюванням "Made in Ukraine". Того ж року ми вперше поїхали на виставку у Дюсельдорф. У нас там з'явився дилер. Так німці купують наші причепи, на яких написано "Made in Ukraine,

– розповідає вона.

На виставці у 2018 році Lifestyle Camper стали єдиними українцями за всю історію заходу, які представляли там свою продукцію. Новини про українські кемпери потрапили у топові телевізійні передачі, також голландські та німецькі газети. Після цього компанія пройшла європейську сертифікацію і стала ще й європейським виробником.

У 2021 році компанія вже вчетверте представила свою продукцію на виставці у Дюсельдорфі.

Причепи на виставці у Німеччині у 2021 році/Фото Юлія Бурбеза

"Ми починали як невеликий локальний виробник, але за чотири роки змогли побудувати глобальну дилерську мережу по всій Європі. Ми раді бути тут з черговою презентацією нашої продукції і сподіваємося на подальший розвиток кемпінгових культури не тільки в Європі, але і у всьому світі. Наша головна мета – дати людям можливість стати частиною цієї культури з максимальним комфортом і задоволенням", - сказала Бурбеза.

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Зараз основний ринок Lifestyle Camper – Європа, де вони користуються найбільшим попитом через якість і відносно невисоку ціну. Зараз їхня продукція представлена вже більше ніж у 25 країнах. Хоча попит серед українців теж активно зростає – за останній рік компанія показала приріст 20%.Найактивніші користувачі – у країнах із красивою природою та інфраструктурою для кемпінгу: Німеччина, Норвегія, Швеція, Великобританія, Чехія.