На великі закордонні технокорпорації не будуть вводити додатковий податок В Україні. Однак компанії, які не є резидентами, на кшталт Facebook чи Netflix, таки змусить платити податок на додану вартість з тих електронних послуг, які вони продають українцям.

Деталями поділився голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Він заявив, що ПДВ мають платити всі, але поки в законодавстві немає інструментів, щоб "адмініструвати цю діяльність". Саме тому працюють над закон №2634, який має ввести полегшений механізм сплати ПДВ техногігантами.

"Дистанційна реєстрація в електронному кабінеті, оплата в валюті, спілкування англійською мовою з нашою податковою службою. Тобто все, щоб їм було зручно це робити і вони робили віддалено", – запевнив Гетманцев.

Він також додав, що Facebook і Viber погодилися платити ПДВ в Україні.

Вартість послуг зросте

Разом з тим Гетманцев прогнозує, що деякі послуги, що техногіганти надають в Україні, подорожчають через податок.

Раніше про подорожчання послуг попереджав керівник політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. Зокрема, експерт припустив, що послуги корпорацій подорожчають на таку ж суму, яким буде розмір податку.

"Якщо це будуть додаткові витрати для компанії, то й для користувачів теж. Вони почнуть закладати це у вартість послуг", – вважає Кухта.