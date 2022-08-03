Смартфони на кшталт iPhone розроблені для використання в середовищах, де температура коливається від 0 градусів до 35 градусів за Цельсієм, згідно з технічними характеристиками, які заявляє Apple. Використання iPhone за температур поза цим діапазоном, особливо в дуже спекотних умовах, не рекомендується, оскільки це може остаточно пошкодити акумулятор.

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Саме тому справді важливо не нехтувати порадами та дотримуватися їх, якщо ви хочете, аби з рідною батареєю він пропрацював якомога довше. Щоб підтримувати роботу телефону та уникнути страшного сповіщення "Температура: iPhone має охолонути", яке вказує на те, що ваш пристрій занадто гарячий, щоб працювати.

Не залишайте телефон у машині

Не залишайте свій пристрій у машині, яка може сильно нагріватися на сонці. Apple, наприклад, не рекомендує залишати iPhone у середовищі, де температура перевищує 45 градусів Цельсія.

Не залишайте пристрій у машині, тому що температура в припаркованих автомобілях може перевищувати цей діапазон,

– повідомляє Apple на сторінці підтримки.

Також тримайте свій пристрій подалі від прямих сонячних променів, оскільки він поглинає тепло. Тому не залишайте його на підвіконні.



Не залишайте смартфон в авто / Фото Unsplash

Уникайте ігор або зйомки відео коли спекотно

Наші телефони, як правило, нагріваються в процесі роботи – це нормально. Наприклад, коли ми використовуємо програми, які активно навантажують графічний процесор. Це можуть бути:

відеоігри,

потокове відео,

знімання відео на камеру,

використання GPS-системи або навігаційної системи телефону під час водіння.

Якщо пристрій активно нагрівається, або перегрівається, надто, коли на вулиці жарко, краще припинити користуватися цими програмами чи функціями.

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Закрийте програми, якими ви не користуєтеся

Такі програми, як GPS, карти та інші, часто продовжують працювати у фоновому режимі та можуть виснажувати процесор, якщо ви не вийдете з програм. Тому закрийте всі запущені програми, які ви не використовуєте активно.

Точка доступу або створення особистої точки доступу для обміну стільниковими даними вашого смартфона з комп’ютером або іншим смартфоном, коли у вас немає доступу до Wi-Fi, також нагріває ваш телефон.

Натомість коли ви помічаєте, що смартфон нагрівається, перейдіть у режим низького енергоспоживання, який автоматично зменшує фонову активність, як-от завантаження та автоматичне отримання пошти. Це також збереже час роботи акумулятора.

Зніміть чохол з телефону

Звільніть свій пристрій від чохла, який утримує його. Це вкрай актуальна порада влітку, яка допоможе уникати перегрівання. Чохол може затримувати тепло всередині вашого телефону та запобігати його охолодженню.



Зніміть чохол зі смартфона / Фото Unsplash

Не кладіть телефон у холодильник (це не жарт)

Компанія Phoozy, яка виготовляє термочохли для захисту мобільних пристроїв у жаркому та холодному кліматі, наголошує, що переміщення смартфона у холодильник чи морозильну камеру, коли він гарячий, може призвести до термічного удару та потенційно спричинити виникнення тріщин на екрані пристрою.

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До речі, краще не заряджайте телефон у ліжку, де він може стати потенційною причиною пожежі. Перекривати телефону доступ до повітря небезпечно, а ми робимо це накриваючи його подушками та ковдрою. Найкраще заряджати телефон на рівній твердій поверхні. Чи можна заряджати смартфон усю ніч ми писали у нашому матеріалі.

Сподіваємося наші поради будуть корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон має чимало функцій про які ви можете навіть не здогадуватися. Вони допоможуть вам зробити користування телефоном зручнішим, а ми потурбуємося, щоб ви дізналися про них більше у рубриці Поради Техно 24.