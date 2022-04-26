Про те, що акціонери погодилися продати компанію Ілону Маску, стало відомо вчора, 25 квітня 2022 року. А вже сьогодні користувачі виявили зміни в обліковому записі Рогозіна.

Цікаво Ілон Маск таки купив Twitter: після закриття угоди компанія стане приватною

Його боротьба

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін обмежив доступ до свого облікового запису Twitter. Тепер його сторінка доступна лише для підписників, а нові потребують ручного схвалення. Логіку такого кроку пояснити важко. Закриття сторінки налаштуваннями приватності не завадить Ілону Маску позначити Рогозіна у своєму твіті, якби він того хотів. Ба більше, коли Маск отримає повний контроль над соцмережею, він усе одно зможе бачити публікації закритих сторінок, адже факт їхнього модерування говорить про те, що розробникам доступний перегляд усіх акаунтів.

Сам Дмитро Рогозін ніяк не прокоментував причину такого рішення.

Однак раніше він розкритикував Ілона Маска за "лицемірство", заявивши, що насправді він не збирається колонізувати Марс, а прагне до безмежної влади над "думами людей".

Також він вважає, що Маск зовсім не думає про свободу слова, а просто хоче використовувати Twitter у корисливих цілях.

Неясно, як розвиватиметься ситуація надалі. Зміни, які збирається внести новий власник соцмережі, цілком можуть призвести до того, що Рогозін узагалі видалить обліковий запис. Однак ми, своєю чергою, зробимо все можливе, щоб продовжувати нашу рубрику "Хроніки Рогозіна" – у цього кумедного рашиста залишиться телеграм-канал, де він так само практикується в гуморі.