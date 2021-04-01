Як створювали компанію Apple: архівні фото та відео

Нині Apple – всесвітньо відома корпорація. А починалось все як маленький стартап. До речі, це трапилось рівно 45 років тому – 1 квітня 1976 року цей проєкт.

Напевно, історію про те, що стартап Apple створили в гаражі, чули усі. Далі ми розкажемо детальніше, як створювалась легендарна корпорація.

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Історія створення Apple

Компанію Apple заснували Стів Джобс, Стів Возняк і Рональд Уейн. На той момент Джобсу було всього 21 рік, Возняку – 25 років, а Уейну – 41 рік. Все відбулось дійсно в гаражі, у будинку прийомних батьків Стіва Джобса.

Легендарний гараж / Архівне фото

Першим продуктом компанії став Apple I, пристрій мав лише материнську плату з процесором та деякою пам'яттю. Продукт був орієнтований на фанатів техніки, такий собі набір “зроби сам”. Адже покупці повинні були додати свій власний корпус, клавіатуру та монітор.

Apple I виявився доволі успішним – його продали за 666,66 доларів, на той час це були дуже великі гроші.

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До речі, Apple I створив саме Возняк, який буквально власноруч виготовляв кожен комплект. В обов'язки Джобса входив маркетинг він займався розвитком бізнесу, пошуком потенційних інвесторів.

Так виглядав Apple I / Архівне фото

Саме Джобс залучив у команду Майка Маркулу, який привів у стартап дуже великі інвестиції у розмірі 250 тисяч доларів.

Після успіху з Apple I компанія стає все популярнішою. Тож вже у 1977 році випускає наступне покоління пристрою Apple II. Спочатку він вийшов на ринок з 8-розрядною операційною системою, а пізніше – з 16 розрядною. Цей девайс став дійсно популярним на ринку.

Перший логотип Apple / Архівне фото

У 1980 році компанія пережила ще один історичний момент – вихід на фондовий ринок. Акції компанії Apple Computer Inc. почали продавати на одній з найбільших світових бірж - NASDAQ.

На початку 1983 року Стів Джобс привів у компанію ще одну ключову персону – Джона Скаллі, який став президентом компанії.

Як створювали Apple /Архівні фото

У 1984 році Apple вперше представила комп'ютер Macintosh. Для компанії це був справжній прорив. Саме завдяки цьому пристрої компанія надалі в основному отримувала прибуток.

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Протягом двох десятиліть компанія випускала комп'ютери Macintosh на базі процесорів Motorolla, оснащені фірмовою операційною системою.

У 1985 році Джобс не знайшов спільної мови з радою директорів компанії, та залишив свій пост. після цього справи в компанії пішли не найкращим чином. До 1997 року Apple була на межі банкрутства – її борги склали майже 2 мільярди доларів.

На щастя у 1997 році Джобс повернувся і вже до кінця 1998 року компанія стала показувати невелике фінансове зростання.

Ну і згадаємо ще 3 важливі події, що сформували Apple такою, яка вона є зараз:

У 2001 році компанія представила аудіоплеєр iPod, який мав шалену популярність.

У 2003 році компанія відкрила iTunes Store – сервіс для цифрового аудіо- та відеоконтенту.

А в 2007 році компанія зробила революцію на ринку мобільних пристроїв, представивши перший сенсорний смартфон iPhone.

Перший iPhone / Архівне фото