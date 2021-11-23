Ілон Маск впевнений, що "складати всі яйця в один кошик" не варто. Тобто, людству потрібно покинути Землю та починати міжпланетну експансію. Мільярдер пропонує Марс для колонізації. Вибір, можливо, й справді гарний, але людям доведеться постійно жити у спеціально обладнаних базах. Адже тераформувати Червону планету буде складно, поки її атмосфера "втікає" у космос через відсутність магнітного поля.

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Так виглядає марсіанський пейзаж / Фото NASA Mars Curiosity

Створення магнітного поля Марса

Магнітне поле Землі утворюється завдяки динамо-ефекту (магнітне динамо) у ядрі, де конвекція сплавів заліза породжує геомагнітне поле. Марс менший та холодніший за нашу планету й утворення магнітного динамо у ньому не передбачається. Та його можна створити штучно.

Щоб забезпечити Марс магнітним полем, нам знадобиться потужний потік заряджених частинок всередині планети чи навколо неї. Перший варіант науковці відмітають, тому лишаються заряджені частинки навколо Червоної планети. Тут на допомогу "приходить" один з двох супутників Марса – Фобос, яким є більшим за Деймос.

Науковці пропонують іонізувати та прискорювати частинки з поверхні Фобоса. Це дозволить утворити тор (кільце) з цих частинок навколо планети, а це забезпечить наявність магнітного поля. Таким чином Марс буде захищений від згубного для атмосфери сонячного вітру завдяки плазмовому тору.

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Так буде виглядати магнітне поле Марса / Фото Acta Astronautica

У статті розглядається й кілька інших варіантів утворення магнітного поля. Але це, на думку авторів публікації, найлегший, адже не потребує великих зусиль та виведення у космос великих мас.

Магнітне поле дозволить відновити зручний атмосферний тиск на Марсі та наситити атмосферу киснем. Хто знає, можливо саме це дослідження дозволить нам у майбутньому погуляти долиною Марінера.