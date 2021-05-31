Досконалість у дизайні

Інноваційні технології, натхненні природою, стають постійним елементом нашої реальності. Динаміка сучасного життя в густонаселених містах змушує нас дедалі частіше прагнути до уповільнення і контакту з природою. Прогулянка парком, поїздка за місто або натуральна косметика – є безліч способів наблизитись до природи.

Цікаво 5 причин, чому вам варто купити бездротові навушники FreeBuds 4i від Huawei

Потреба в повсякденному спілкуванні з навколишнім середовищем також втілюється в продуктах повсякденного використання, таких як екологічно чисті електронні пристрої. З Huawei FreeBuds 4i це стає можливо – саме ці навушники є відображенням цих тенденцій.

Як же вони пов'язані з природою? Завдяки дизайну, натхненному чорними вулканічними каменями ісландських пляжів, що омиваються морем протягом тисячоліть. Навушники розроблені таким чином, щоб бути простими та чистими, як сама природа. Їхній овальний і компактний чохол для зарядки має шовковисту гладеньку поверхню спереду, тоді як його пласка спинка дозволяє впевнено лежати на вашому столі чи полиці.

Незалежно від того, який ритм життя ви обираєте, Huawei FreeBuds дозволять вам розслабитися і підтримають у будь-якій ситуації. Завдяки батареї з високою щільністю енергії в компактному корпусі ви отримуєте цілих 10 годин безперервного відтворення музики або 6,5 годин голосового виклику.

Крім того, провідна в галузі технологія швидкої зарядки забезпечує 4 години роботи від усього 10-хвилинної зарядки, тому вам не потрібно турбуватися про рівень заряду батареї, коли ви перебуваєте поза домом протягом довгих годин. Беріть навушники Huawei із собою, насолоджуйтеся довгими "зеленими" прогулянками та забудьте про необхідність постійного заряджання акумулятора.

Тиша й спокій з Huawei FreeBuds 4i

Ні для кого не секрет, що великі міста – надміру галасливі. Постійний шум заважає концентрації на важливих речах та завданнях.

Нові навушники Huawei використовують вбудовані акустичні компоненти та розумні алгоритми для генерації інвертованих звукових хвиль. Ця технологія дозволяє активно приглушувати шум, який так дратує, і забезпечувати чисте захопливе звучання. Із Huawei FreeBuds 4i розслабляючим звукам природи не завадить шум автомобілів чи розмови оточуючих.

Крім того, Huawei FreeBuds 4i оснащені особливим режимом прозорості, котрий дозволяє вам за бажанням чути навколишні звуки, не знімаючи при цьому навушників. Просто затримайте палець на корпусі навушника і потужні мікрофони не дадуть вам пропустити важливих розмов.

Цей унікальний баланс довершують відповідні технічні рішення. Із новими Huawei FreeBuds 4i все працює природно. FreeBuds легко підключаються до всіх смартфонів на iOS і Android, забезпечуючи максимум звучання для всіх.

Звичайна вартість FreeBuds 4i становить 2 399 гривень, але в червні навушники можна придбати зі знижкою – за всього 1 999 гривень.