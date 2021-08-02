Starlink покращить роботу супутникового інтернету – компанія знайшла рішення

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска, яка реалізує проєкт Starlink, знайшла рішення, яке допоможе їй покращити якість покриття супутникового інтернету. Британські ЗМІ повідомляють, що SpaceX от-от отримає дозвіл на спорудження наземної станції на острові Мен, що в Ірландському морі.

SpaceX передбачає, що нова станція зв'язку стане ключовим елементом для покращення покриття та стабільності з'єднання по всій Великій Британії. За планами, нова станція приєднається до вже існуючих наземних станцій зв'язку у Бакінгемширі та Корнуоллі.

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Чому SpaceX хочу побудувати станцію на острові Мен

Річ у тім, що зведення наземної станції на острові, який перебуває на захід від узбережжя північної Британії, розширить покриття та передачу сигналу Starlink. В результаті компанія Маска сподівається домогтися кращої якості зв'язку, особливо у віддалених сільських районах країни.

Розвиток Starlink у Великій Британії

Для SpaceX стабільне з'єднання інтернету через мережу Starlink у важкодоступних місцях планети є ключовим фактором, який дозволить їй конкурувати на ринку інтернет послуг. Компанія позиціонує своє рішення, як засіб зв'язку саме там, де іншими способами його забезпечити неможливо.

Компанія Ілона Маска повільно, але впевнено продовжує забезпечувати покриття інтернетом країна за країною. Так, за планами компанії SpaceX глобальне покриття інтернету повинно бути забезпечене до кінця вересня 2021 року. Часу залишилося не багато, однак експансія Starlink триває: на орбіту виводять супутники, укладають угоди з країнами.

Щодо Великої Британії, то тут Starlink єдина серед компаній придбала ліцензію та право на використання діапазону спектра і встановлення устаткування.

У січні цього року стало відомо, що британський незалежний регулятор у секторі телекомунікацій Ofcom видав компанії Ілона Маска дозвіл на запуск супутникового сервісу Starlink.

За словами Маска, Starlink, ймовірно, завершить етап бета-тестування до кінця літа.

У Великій Британії Starlink обійдеться клієнтам 89 фунтів стерлінгів на місяць плюс їм доведеться заплатити 439 фунтів стерлінгів за супутникову антену.

Коли Starlink з'явиться в Україні

Очікується, що швидкість супутникового інтернету Starlink складе близько, а сам Маск наголосив, що час безвідмовної роботи, пропускна здатність і затримка швидко поліпшуються.

Офіційно жодних заяв про запуск чи роботу системи супутникового зв'язку в Україні компанія SpaceX не робила. Однак, якщо вірити офіційному сайту Starlink, де можна оформити заявку на тестування, SpaceX розраховує на те, що доступ до її супутникового інтернету в Україні з'явиться вже у 2022 році.

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До речі, нещодавно SpaceX відновила темпи виведення супутників Starlink на орбіту Землі після тривалої перерви, яку компанія взяла з досі незрозумілих причин. Хоча, можна припустити, що це пов'язано з підготовкою до орбітального польоту корабля Starship – флагманського проєкту SpaceX, або ж компанія взяла паузу для технічного вдосконалення супутників Starlink.