Як спростити роботу фрілансеру: 9 корисних застосунків

Бути фрілансером чи підприємцем непросто, адже всі робочі процеси доводиться контролювати самостійно. Графік часто стає ненормованим, а потік різноманітних задач забирає багато часу та енергії.

У допомозі можуть стати корисні застосунки. Нижче знайдете низку таких додатків.

Налаштуйтеся на робочий день

Для самозайнятої людини важливо завжди залишатися вмотивованою та починати робочий день із правильним настроєм. Ранкова рутина задає тон всьому робочому дню. Застосунок Zen: Guided Meditation & Slee‪p містить у собі підбірки медитацій для зменшення стресу, збільшення концентрації уваги, покращення настрою та здоров’я.

Тут можна знайти програми медитацій із різною тривалістю. Щодня за кожну медитацію нараховуються бали, тож можна легко відстежувати духовний прогрес. Придбавши платну версію, користувач отримує доступ до розширеної бібліотеки.

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Полийте рослини

Закріпити ментальний спокій можна завдяки "спілкуванню" із природою, а у великому місті з цим впораються кімнатні рослини. Тут в нагоді стане застосунок Happy plant, який може нагадувати поливати рослини.

Для кожного жителя домашньої оранжереї можна створити персональний графік поливу з нагадуваннями. Також сервіс дає змогу спостерігати за ростом зелених друзів.

Розберіться з фінансами

Тепер, коли розум налаштований на роботу, можна зайнятися звітністю та фінансами. Для роботи з податками та бухгалтерією потрібен надійний помічник, який дозволить зекономити час та зберегти робочий запал. Зручно, коли вся бухгалтерія в одному місці.

Завдяки сервісу Fairo самозайняті люди можуть легко відслідковувати вхідні транзакції, надсилати рахунки та розраховувати податки. Також скоро користувачі зможуть сплачувати податки одним кліком. За допомогою застосунку ФОПи 3-ї групи уникнуть неприємної бюрократії, а збережені 240 годин на рік зможуть витратити на нові ідеї чи ретрит.

Легко маневруйте між задачами

День тільки почався, а скільки корисного вже встиг зробити фрілансер, а далі що за планом? Із задачами на день впорається гуру тайм-менеджменту – застосунок Click Up.

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Сервіс допомагає слідкувати за всіма етапами роботи, планувати та ставити задачі, комунікувати з командою. Все, що стосується проєкту, легко зберігати в одному місці, адже до задач можна підвантажувати необхідні файли.

Зосередьтеся на важливому

Тепер найскладніший етап – почати виконувати заплановані завдання. Коли сам собі бос, іноді важко сфокусуватися і взятися за роботу. Допоможе застосунок для концентрації — Forest — Stay focused‬.

Він розроблений у форматі гри: чим довше користувач сконцентрований на своїх задачах і не відволікається на телефон, тим краще і швидше росте дерево. Всі рослини потрапляють у колекцію та створюють цілий ліс. "Грати" можна з друзями — кожна зрощена рослина приносить бали, за які потім можливо допомогти всесвітній організації "Trees for the future" висаджувати справжні дерева.

Генеруйте нові ідеї

Залишаючись максимально сконцентрованим, легше креативити. Особливо, якщо до команди приєднається застосунок для брейнстормінгу MindNode – Mind Ma‪p. Він дає змогу створювати нові креативні ідеї за допомогою майндмепінгу. Лише одне слово запускає процес генерування, а нові напрями думок здатні привести до неочікуваних креативів.

Пам’ятайте про водний баланс

Піддавшись музі легко забути про головне — водний баланс. Про це нагадає сервіс Drinking water reminder. Застосунок допоможе розрахувати необхідну норму рідини відповідно до ваги, поставити нагадування протягом усього дня та аналізувати кількість випитої води.

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Красиво оформіть ідеї

Тепер всіма придуманими ідеями можна поділитися з колегами. З оформленням допоможе Craft. Зрозумілий інтерфейс та легкість використання дозволяють лаконічно та стильно візуалізувати креативи: додавати картинки, створювати яскраві списки, використовувати графіку чи вставляти емодзі.

Зробіть сон найважливішим

Задачі виконані, дедлайни вгамовані. Щоб наступний день був не менш продуктивним, варто звернутися по допомогу до Sleep Cycle - Sleep Tracke‪r‬.

Застосунок відстежує якість та тривалість сну, а також аналізує, що і як на нього впливає. Він дуже зручний у використанні, адже не потребує додаткових девайсів: всі дані сервіс збирає завдяки мікрофону. Продуктивний фрілансер — здоровий фрілансер.