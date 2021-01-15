Компанія LG випустила новий лазерний 4K-проєктор. Він отримав назву CineBeam HU810P. Виробник стверджує, що новинка буде забезпечити "справжнє відчуття кінотеатру".

Проєктор здатний випромінювати світловий потік 2700 ANSI люмен, який регулюється і адаптується до навколишнього освітлення, пише Gizmochina.

Цікаво LG презентувала унікальний прозорий телевізор, що можна заховати у меблях

Що ще цікавого

Цей лазерний проєктор має забезпечити 97-відсотковий колірний простір DCI-P3 і кілька режимів перегляду. Зокрема, це режим темної кімнати і режим світлої кімнати.

Пристрій може автоматично налаштовувати кожен видеокадр для забезпечення кращого перегляду.

LG CineBeam HU810P підтримує режими TruMotion і Real Cinema, що дають змогу користувачам дивитися фільми так, як вони були задумані, налаштовуючи частоту кадрів до 24 Гц.

Проєктор можна під'єднати до пристроїв через порт HDMI 2.1 + eARC, або через Bluetooth.

Пристрій працює на базі webOS 5.0 і підтримує функцію Screen Share. Що стосується ціни, а також старту продажів – про це інформації поки немає.