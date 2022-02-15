Редакція Техно 24 зібрала кілька найцікавіших функцій розумних телефонів, про які ви могли не знати. Вони можуть стати вам у пригоді, а ми розповімо про те, як вони працюють і як все правильно налаштувати.

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Як користуватися одним смартфоном вдвох

Існує безліч сценаріїв використання телефона, коли одним пристроєм користуються двоє людей. Це можете бути ви та ваш партнер, або дитина. Якщо у вас є лишній смартфон, який ви можете дати другу в користування, але не хочете очищати дані – наша порада теж вам знадобиться.

Ймовірно найчастішим випадком є все ж сценарій, коли один смартфон використовуєте ви та ваша дитина, яка часто просить вас дати погратися, подивитися відео чи мультфільми. Якщо просто дати чаду свій девайс згодом можна виявити, що з телефона зникли якісь важливі дані, або хтось отримав повідомлення з останніми фото з галереї, або ж взагалі з вашої картки списали гроші.

Аби уникнути таких ситуацій можна створити для дитини окремий обліковий запис та налаштувати його, як вам потрібно. У такому випадку ваші дані на смартфоні будуть захищені, а дитина отримає власне середовище з окремим робочим столом та тими додатками які ви дозволите їй використовувати.

Як створити окремий обліковий запис

Для цього перейдіть у "Налаштування";

Там знайдіть меню "Користувачі та облікові записи";

Оберіть "Користувачі";

Далі "Новий користувач";

Оберіть фото та назву і натисніть "Створити нового користувача".

Після цього ви зможете використовувати смартфон від імені нового користувача, але спершу вам потрібно буде налаштувати його повністю, як новий пристрій.



Створюємо нового користувача на смартфоні / Фото 24 каналу

Ви можете також створити так званий гостьовий обліковий запис. Його відмінність від повноцінного нового користувача у тому, що він тимчасовий і зберігає інформацію про усі дії та дані лише в межах однієї сесії. Тобто телефон зітре усі фото, дані, файли та іншу інформацію після того, як ви вийдете з режиму гостя.

Створюється він аналогічно з новим користувачем лише замість цього потрібно обрати "Створити гостя".



Створити гостьового користувача дуже просто / Фото 24 каналу

Як не витратити усі гроші на інтернет

Сьогодні смартфони для повноцінної роботи практично постійно використовують інтернет. Без нього ми не зможемо побачити погоду на робочому столі, зайти у соцмережі чи навіть побачити сповіщення про нові повідомлення у месенджерах, якщо це лише не SMS, яке ви вже й самі, мабуть, не пам'ятаєте, коли відправляли востаннє.

Величезна частина додатків на вашому телефоні використовують інтернет у фоні, тобто навіть тоді, коли ви не використовуєте додаток і думаєте, що він закритий. Звісно цей об'єм даних незначний і навряд чи серйозно вплине на ваш гаманець, якщо ви не підключені до Wi-Fi, однак існують випадки, коли ви можете не помітити, як значні об'єми даних використовуються тією чи іншою програмою.

Також рекомендуємо згадати, що більшість тарифних планів мобільних операторів мають обмежену кількість інтернету в тарифі і можна не помітити, як цей об'єм закінчується і починають витрачатися ваші гроші.

Встановлюємо обмеження на трафік

Аби не опинитися в ситуації, коли ви не зможете подзвонити через неочікувану відсутність грошей на рахунку у найбільш необхідний момент, рекомендуємо активувати відстеження трафіку та встановити обмеження на його використання.

Зайдіть у меню "Налаштування";

Далі у пункт "Мережа та Інтернет";

Відкрийте "Передача даних";

Далі "Мобільний трафік";

І натисніть на іконку налаштувань у верхньому правому куті екрана.

Тут ви можете встановити попередження, яке приходитиме вам, коли використаний трафік досягне певної позначки. Або ви можете встановити ліміт трафіку, після досягнення якого мобільний інтернет у вашому телефоні буде автоматично вимкнено.



Обмеження трафіку – корисна функція для щоденного користування / Фото 24 каналу

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Розраховуємося за продукти смартфоном

Для того, аби сплатити рахунок за покупку продуктів, техніки або інших речей не обов'язково використовувати готівку чи банківську картку. Ви можете використати для цього ваш смартфон, потрібна лише одна умова – він повинен підтримувати технологію NFT.

Далі все просто: берете будь-яку вашу банківську картку і прив'язуєте її до Google Pay в кілька кліків.

Робиться це так:

Завантажте Google Pay на Android смартфон.

Запустіть програму та відкрийте розділ "Оплата".

Натисніть на синю кнопку "Спосіб оплати".

Введіть номер картки, дату закінчення терміну дії та CVC.

Прийміть угоду користувача.

Якщо на екрані з'явиться повідомлення, що вам доступна лише онлайн-оплата, натисніть на карту і виберіть "Підтвердити дані".

Скопіюйте код, який надішле SMS, і вставте в Google Pay.



Прив'язані картки відображаються у спеціальному меню / Фото 24 каналу

Фокусуємося на роботі

Ми живемо в епоху насичення соціальними мережами та месенджерами, коли практично постійно отримуємо сповіщення з різних додатків про ті чи інші події, повідомлення від друзів, рекламні оголошення та іншу інформацію, яка може відволікати нас від роботи

Однак ми можемо обмежити додатки, які взаємодіють з нами протягом дня, щоб зосередитися на чомусь конкретному і не відволікатися. Android має "режим фокусування", який у поєднанні з цифровим благополуччям допомагає блокувати небажані фактори, що відволікають вас.

По суті, настроюючи параметри, ви можете вмикати або вимикати певні програми Android за розкладом протягом дня, або в різні дні тижня. Блокування доступу до соціальних мереж у робочий час або вимкнення месенджера на вихідних може значно полегшити життя. Режим фокусування навіть призупиняє повідомлення, доки не закінчиться тимчасове блокування, що робить його відмінним способом відключитися, не відчуваючи себе перевантаженим або тимчасово видаляючи програми.

Вмикаємо режим фокусування

Для того, щоб налаштувати режим фокусування, потрібно зайти в налаштування і знайти там меню "Цифровий баланс", "Цифрове благополуччя", "Режим фокусування", "Зосередження" (в різних моделях смартфонів цей режим може мати іншу назву).



Налаштовуємо "Цифровий баланс" / Фото 24 каналу

В цьому ж меню ви можете налаштувати усі аспекти цієї функції: від додатків, які зможуть працювати за розкладом, до сповіщень і навіть заборони доступу до конкретних програм в той чи інший час доби.

Де знайти сканер QR-кодів в телефоні

Сканер QR- або бар-кодів може мати вигляд окремого додатка встановленого одразу на ваш смартфон, але це буває вкрай рідко. Частіше він є окремою функціює, яка захована в одній з опцій вашої камери або ж у меню швидких функцій на панелі швидких дій.

Та не завжди сканер може бути доступним в меню швидких функцій одразу. Ймовірніше він захований як додатковий інструмент і знайти його ви можете лише коли вирішите відредагувати панель швидких дій. До речі, тут крім сканера QR-кодів можна знайти масу корисних перемикачів, як от таймер, режим економії заряду чи диктофон.



Сканер QR-кодів можна знайти у різних місцях на смартфоні / Фото 24 канал

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Існує чимало сторонніх додатків, які пропонують функцію сканера QR-кодів, однак саме ці додатки найчастіше можуть бути заражені вірусами, тож не рекомендуємо ставити усе під ряд на ваш смартфон. Краще обрати перевірену програму в якій ви впевнені.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.