Три найкращі способи захистити інформацію на вашому комп'ютері

Часом інформація на жорсткому диску комп'ютера потребує надійного захисту від сторонніх очей. У цьому матеріалі мова йтиме не про безпеку від хакерської атаки чи конфіденційність, а саме про методи приховування файлів.

Сьогодні вже нікого не обдуриш банальним приховуванням папок чи їх перейменуванням на щось банальне й нецікаве – на кшталт "курсова робота" чи "рецепти". На щастя, існує кілька альтернативних і дієвих способів.

Цікаво Як зробити свій старий iPhone кращим та не купувати новий: 5 корисних порад

Права доступу

Почнемо з вбудованих можливостей Windows. Цей спосіб працюватиме для тих комп'ютерів, користувачі яких мають різні облікові записи.

Знайдіть папку, яку хочете закрити від іншої людини. Натисніть на ній правою кнопкою миші й оберіть "Властивості".

Далі оберіть меню "Безпека" та під списком користувачів натисніть "Змінити.

Якщо в списку користувачів немає облікового запису, від якого ви хочете закрити свою інформацію, додайте його. Для цього натисніть кнопку "Додати" й у нижньому полі введіть назву облікового запису. Це може бути як латиниця (англійська мова), так і українські букви. Після цього натисніть "Перевірити імена" й оберіть знайдений обліковий запис. Тисніть "ОК".

Далі одиночним кліком мишки оберіть щойно доданий акаунт і нижче у графі "Дозволи" виберіть потрібні у колонці "Заборонити". Якщо ви натиснете відмітку "Повний доступ" – "Заборонити", то й усі наступні автоматично зміняться. Підтверджуйте операцію кнопкою "ОК". Якщо Windows запитає вас уточнення, також відповідайте ствердно.

Тепер ви зможете зайти до обраної папки зі свого облікового запису, а з іншого це буде зробити неможливо. При цьому, зверніть увагу, саму папку (але не вміст) все ще можна буде бачити.

Якщо ви ще цього не зробили, розділіть робочі простори різних людей на окремі акаунти. Це можна зробити в Налаштуваннях, а саме у розділі "Облікові записи". Знайдіть меню "Родина та інші користувачі" (актуально для Windows 10, однак всі версії ОС мають схожу логіку найменувань) та скористайтеся кнопкою "Додати когось іншого на цей комп'ютер".

Сторонні програми

Такі ж дії може зробити й інша людина зі свого боку. При цьому ви не зможете проглянути вміст папки, видалити її, змінити чи змінити права доступу навіть, якщо володієте правами адміністратора.

Сьогодні розробники пропонують величезну кількість програм для Windows усіх версій, які дозволяють легко встановити пароль на папку, не копирсаючись у довгих налаштуваннях операційної системи. Це можуть бути як платні, так і безплатні версії. Звісно ж, перші матимуть більше переваг та варіантів налаштувань, і з меншою імовірністю ховатимуть у собі шкідливий код.

Ми не даватимемо конкретні назви, однак зазначимо, що пошукові системи за відповідним запитом легко знаходять десятки найменувань.

Цікаво Як підвищити швидкість мобільного інтернету на Android: 5 найкращих порад

Архіватори

Ще один спосіб, який передбачає використання сторонніх програм, однак дещо відрізняється від попереднього своїми мінусами. Мова піде про архіватори. Створюючи архів, наприклад, у програмі WinRAR, якою можна користуватися безплатно, користувач може створити пароль, який система запитає при спробі розархівувати чи відкрити дані.

Натисніть на робочому столі або в папці, де хочете створити архів, праву кнопку миші й у меню "Створити" оберіть "Архів WinRAR". За бажанням вкажіть його ім'я.

Після цього відкрийте архів. Річ у тім, що при перекиданні файлів просто на іконку архіву, програма не пропонуватиме вам задати пароль. Однак якщо вікно буде відкрите й ви надішлете файли в архів простим перетягуванням, то зможете обрати кілька опцій, зокрема пароль. Кнопка пароля знаходиться у нижньому правому куті.

Придумайте пароль, введіть його повторно для підтвердження та натискайте "ОК". Готово.

Мінуси