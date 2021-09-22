Як самостійно почистити ноутбук у домашніх умовах: корисні поради

Портативний комп'ютер, як і будь-яка інша техніка в домі, припадає пилом. Від цього пристрій необхідно регулярно чистити, інакше з кожним днем він працюватиме дедалі гірше.

До того ж ноутбук затягує навіть всередину цю пилюку. Авторизований інженер з ремонту комп'ютерів Володимир Кузьменко поділився секретами, як почистити ґаджет і не пошкодити його.

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Насамперед потрібно від'єднати батарею від ноутбука

Перше, що потрібно зробити, це від'єднати батарею. Лише потім можна переходити безпосередньо до чистки. Далі потрібно зняти систему охолодження. Це 1 – 3 вентилятори, що кріпляться на гвинтики, які не складно викрутити. Після цього слід обережно від'єднати шлейфи, якими кріпиться система до плати.

Пилюка забиває систему охолодження і через щілини повітря вже не може циркулювати. Відтак комп'ютер буде сильно нагріватись, що може сильно йому нашкодити.

Температура процесора десь 40 – 50 градусів у моменті простою, тобто без навантаження. Під навантаженням вона може доходити навіть до 100 градусів,

– розповів фахівець.

Без нормального охолодження ноутбук буде постійно нагріватися та вимикатися, аби "захистити" себе. Розібравши деталі комп'ютера, його потрібно почистити від пилу. Це можна зробити ганчіркою або пилососом.

І тут розпочинається найцікавіше. Бруд та пилюка – це лише підготовчий момент. Чистити пристрій потрібно глибше, для цього його необхідно розібрати далі. Спершу слід зняти термотрубку – це теплопередавальний пристрій системи охолодження.



Як правильно чистити ноутбук вдома / Скриншот з відео 24 каналу

Володимир Кузьменко пояснив, що потрібно відкрутити всі гвинтики по периметру. Вони пронумеровані і відкручувати їх потрібно у зворотному напрямку.

Головний момент чистки – оновлення термопасти

Порядок – дуже важливий момент, адже якщо хаотично викручувати гвинтики, можна зіпсувати материнську плату. Головним моментом чистки комп'ютера є оновлення термопасти та прокладок.

"Після розбору стара термопаста знімається, видаляються рідкі термопрокладки. Повністю очищається все термотрубка і наносяться вже ці нові елементи", – підкреслив авторизований інженер з ремонту комп'ютерів.

Термопаста і термопрокладка слугує провідником між охолоджуваною поверхнею і пристроєм. Знімати її потрібно обережно, щоб не пошкодити інші елементи. Для цього навіть існують спеціальні серветки.

Коли всі поверхні чисті, можна приступити до заміни матеріалу. Важливий момент: якщо нанести матеріалу забагато, він не проводитиме тепло. Натомість якщо замало – його ефективності не буде відчутно, відтак температура пристрою значно підійматиметься.

З рідкими термопрокладками ситуація дещо інша. Їх можна наносити будь-яким шаром, вони притискатимуться системою охолодження і розмазуватимуться під тиском самі.

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Наприкінці залишиться лише правильно скласти все назад. Слід пам'ятати, що важливою є послідовність закручування гвинтів. Виробник, як правило, їх нумерує, тому якщо відкручували їх з кінця, відповідно пригвинчувати слід від одинички.

Чистку потрібно робити кожному комп'ютеру

Час від часу кожному комп'ютеру рекомендовано проводити таке очищення та замінювати термопровідники. Експерти радять це робити в залежності від того, як активно ви користуєтесь пристроєм.

Якщо комп'ютер ви використовуєте досить рідко, наприклад, пошта чи якісь нескладні завдання, то відносити його на чистку нема потреби. Достатньо це робити раз на 2 роки,

– відзначив сервіс-менеджер комп'ютерного сервісного центру Олександр Басанський.

Також, якщо у вас є домашні тварини, ймовірно, шерсть улюбленця потраплятиме до комп'ютера. Тому доведеться частіше проводити чистку.

Утім ви можете дещо відтягнути цей момент, якщо будете дотримуватися кількох правил:

не закривати отвори, через які ноутбук всмоктує повітря для охолодження;

завжди тримати пристрій на рівній поверхні;

не працювати за комп'ютером в ліжку, на колінах.

Експерти не радять розбирати ноутбук, якщо ви не маєте потрібного досвіду. Тож, коли будете чистити ноутбук вперше, робіть це під наглядом досвіченої людини та будьте максимально обережними.



Чистити ноутбук вперше потрібно під наглядом досвідченої людини / Фото Unsplash

"Почистити ноутбук вдома можливо, але це дуже складно. Потрібно мати певні навички з розбору техніки, розуміння радіоелектроніки. Адже можна пошкодити і процесор, і відеокарту, і SMD-елементи з материнської плати", – наголосив Олександр Басанський.

Якщо ноутбук починає дуже гучно працювати, незвично нагріватися, скрипіти чи видавати дивні звуки – це сигнал, що йому вже терміново потрібна чистка.