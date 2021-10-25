Знадобитися це може у багатьох ситуаціях, наприклад, при перевірці паспорта чи того ж сертифіката вакцинації. Зробити це дуже легко, адже не потрібні жодні спеціальні сканери чи валідатори, а лише власний смартфон та все той же додаток "Дія".

Важливо! Шахраї торгують фіктивним додатком "Дія": цільова аудиторія – неповнолітні та антивакцинатори

З огляду на те, що інтернетом шириться фейковий додаток "Дія", який орієнтується на неповнолітніх та антивакцинаторів, редакція 24 Техно вирішила нагадати, як правильно перевіряти документи, які вам надають для підтвердження особи, вакцинації чи будь-які інші документи у додатку.

Як працює валідація документів у "Дії"

Як ви могли помітити, кожен документ у додатку "Дія" має власний QR-код, який генерується кожного разу при зверненні до документа, виключенням є лише COVID-сертифікат, який має постійний QR-код (він змінюється лише при повторній генерації сертифіката).

Щоб перевірити документ іншої людини в її додатку "Дія", вона мусить обрати потрібний документ, натиснути на нього, щоб згенерувався QR-код та показати його вам.

Ви ж, своєю чергою, повинні відкрити на власному смартфоні свій додаток "Дія", натиснути на зображення QR у верхньому правому кутку екрану та навести камеру на QR-код на екрані – додаток розпізнає QR-код та виведе інформацію про перевірку документів.



Перевірити інший документ можна завдяки сканеру QR-кодів у "Дія" / Скриншот 24 каналу

Увага! Коди перевірки (QR-код та штрихкод) генеруються під час натискання на картку документа у застосунку та діють протягом 3-х хвилин. Коди не містять жодної персональної інформації та є одноразовими.

Під час валідації документа на вашому смартфоні з'явиться підтвердження дійсності документа та відповідності ПІБ користувача і його віку даним у системі.



Валідація документів у додатку "Дія" / Скриншот 24 канал

До теми Михайло Федоров прокоментував інформацію про появу фейкового додатка "Дія"

Як перевірити документи у додатку "Дія" самостійно: дивіться відео