Скарги та звільнення: як розумні камери контролюють поведінку водіїв Amazon

Компанія Amazon вже давно відома своїми неоднозначними методами та умовами праці. Компанія застосовує камери та штучний інтелект, який визначає, чи потрібно звільнити людину з роботи. Американське видання The Information отримало доступ до документів, які розкривають деталі цього тотального стеження за працівниками.

Кожна машина Amazon оснащена цілою системою камер спостереження за водієм. Останні вбачають у цьому вторгнення в особисте життя і через високий тиск звільняються з роботи.

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Система стеження Amazon

Шлях, за яким пішла компанія, дуже нагадує одну з серій "Чорного дзеркала".

В автомобілях встановлено по чотири камери Netradyne. Одна з них розташована під дзеркалом і дивиться прямо на водія.

Інші камери фіксують різноманітні дії. Наприклад, проїзд на червоний сигнал світлофора, ігнорування знака "Стоп!", перевищення швидкості та порушення дистанції між автомобілями.

Вони також зчитують "мову тіла" і міміку водія. На основі цих даних робляться звукові попередження за позіхання, погляди на телефон, небажані розмови "та інші ознаки зниження уваги".

Відомо, що багато водіїв через це звільнилися, оскільки порахували неприпустимим такий рівень втручання в приватне життя.

Робота нейромережі

Самі камери – лише верхівка айсберга. Далі в роботу вступає нейромережа, яка обробляє всі отримані дані.

Будь-яке порушення має наслідки. За більшість із них нараховується один штрафний бал, знижуючи рейтинг безпеки водія. Тоді як проїзд на червоне світло й ігнорування знака "Стоп!" штрафують одразу на 10 балів. У кінці кожного тижня керівництво отримує звіт по роботі усіх водіїв.

Як зазначає джерело, система часто оцінює ситуацію неправильно. Так, вона може сприйняти нерівну дорогу як вібрацію телефона, і оштрафувати водія за телефонні розмови на робочому місці.

Ще однією величезною проблемою для водіїв називають завищені вимоги. Річ у тім, що спочатку Amazon вимагав від водіїв рейтинг у 550 балів. Тепер він дорівнює 700. При цьому водії повинні виконувати денну норму доставки, інакше їм також загрожує звільнення. Це призводить до того, що працівники змушені замість походу до туалету використовувати пляшки.

У результаті долю людини фактично вирішує нейромережа, визначаючи її заробіток, кар'єрні перспективи й узагалі можливість роботи в Amazon.