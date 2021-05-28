Випадків, коли кнопка живлення не працює може бути не так вже й багато, але якщо так станеться і ви не зможете ввімкнути або ж розбудити свій смартфон, не варто одразу бігти у сервіс, краще скористайтеся нашими порадами. Крім того, перед сервісом краще зберегти дані зі смартфона, а для цього вам таки доведеться його увімкнути.

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Як розблокувати телефон

Насамперед, звичайно, потрібно переконатися, яким сканером відбитків пальців оснащується ваш смартфон. Якщо він не прихований під екраном, ви можете просто прикласти до нього палець, і смартфон розблокується. Тобто вам навіть не потрібно натискати на кнопку живлення – просто легко прикладаєте палець, можете спробувати прямо зараз.

Якщо ж сканер підекранний, просто прикладіть палець до екрану. Швидше за все, смартфон теж розпізнає дотик і розблокується. Щоправда, у деяких випадках все ж необхідно натиснути на кнопку живлення, щоб активувати екран.

Подвійне натискання на екран

Якщо у випадку з підекарнним сканером прикладання пальця не розблоковує екран, рекомендуємо спробувати подвійний тап по екрану. Якщо у вас смартфон з AMOLED-екраном, то майже напевно він підтримує функцію пробудження під назвою Double Tap. Вона дозволяє пробудити апарат, не використовуючи фізичну кнопку живлення швидким подвійним натисканням на екран.



Функція Double Tap може допомогти активувати екран / Фото Unsplash

Однак тут є кілька важливих умов, які повинні бути виконані, щоб цей варіант спрацював.

По-перше , потрібно, щоб функція була активна, тобто попередньо її потрібно увімкнути у налаштуваннях.

, потрібно, щоб функція була активна, тобто попередньо її потрібно увімкнути у налаштуваннях. По-друге, смартфон повинен бути заряджений, оскільки при малому заряді акумулятора функція автоматично відключається.

Якщо всі ці умови дотримані – екран активується, що дозволить вам просто зняти блокування і користуйтеся апаратом.

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Підніміть телефон для розблокування

Якщо ваш смартфон має простіший екран на зразок IPS або просто не підтримує Double Tap, у вас є інша можливість активувати його примусово без використання кнопки живлення. Вона полягає у тому, щоб скористатися функцією Raise to Wake Up, яка пробуджує смартфон коли власник підносить його з поверхні.

Суть цієї функції полягає у тому, що апарат, використовуючи гіроскоп та акселерометр, відстежує, що його піднімають, розуміє це і активує екран. У цьому випадку вам залишається тільки зняти зі смартфона блокування будь-яким зручним способом.

Однак і тут є важлива умова – функція Raise to Wake Up повинна бути попередньо активована у налаштуваннях, в іншому випадку нічого не спрацює.

Ввімкнення смартфона зарядним кабелем

Якщо всі попередні випадки для вас не актуальні (функції Double Tap та Raise to Wake Up вимкнені, а підекранний сканер не активує екран), вам залишається не так багато способів активувати свій апарат, однак ми маємо пораду, яка точно спрацює.

Можна підключити пристрій до джерела електроживлення через кабель зарядки. Іншими словами просто поставити смартфон на зарядку або ж підключити його до комп'ютера чи павербанка. У переважній більшості випадків це стовідсотковий метод активувати екран смартфона, після чого можна зняти блокування та активувати одну з функцій, яка допоможе розбудити екран без кнопки живлення.



Підключення кабеля живлення майже напевно активує екран / Фото Unsplash

Варто зазначити, що більшість смартфонів, які пробуджуються таким чином, активують екран на короткий проміжок часу. Найчастіше це 2-3 секунди, тому дуже важливо встигнути свайпнути по екрану, щоб спробувати зняти блокування або ж прикласти палець до підекранного сканера.

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Зателефонувати на телефон для активації екрана

Якщо з якихось причині цей спосіб не працює (хоч така ймовірність вкрай мала) є ще один певний варіант, який також може вас виручити. Попросіть друзів подзвонити на ваш номер, або ж скористайтеся стаціонарним телефоном самотужки. Брати трубку зовсім необов'язково, просто відхиліть вхідний дзвінок і зніміть блокування зі смартфона.

У випадку, якщо кнопка живлення не працює, а доступ до смартфона перед ремонтом необхідно отримати, один з вищезазначених варіантів вам точно допоможе.