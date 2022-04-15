Як Росія може глушити сигнал GPS в Україні та що з цим робити

Україна продовжує відбивати все нові атаки російських військ. Війна триває на різних фронтах, а Росія продовжує шукати нові можливості для атаки і однією з таких є приглушення супутникових сигналів GPS.

У понеділок, 11 квітня, NBC Nightly News опублікували інтерв'ю з представником космічних сил США, який сказав, що російські сили націлюються на супутникові сигнали глобальної системи позиціонування (GPS) із наземних станцій. Супутники використовуються для навігації, картографування та інших цілей. (Наразі немає жодних доказів того, що самі супутники зазнають атаки.)

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Як відбуваються блокування і чи можна їх обійти

Загалом експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) США не здивовані такій можливості, адже Росія останніми роками використовувала в інших ситуаціях власні системи створення перешкод, які виглядають, як великі вантажівки з великими антенами. Згідно з нещодавнім звітом CSIS про оцінку загроз, вантажівки настільки великі, що їх легко можна побачити на деяких супутникових знімках.



Комплекс "Красуха" / фото Віталій Кузьмін

У звіті також зазначається, що таке приглушення відбувалося задовго до початку вторгнення в Україну 24 лютого, оскільки російські військові "часто глушили сигнали GPS в Україні з 2014 року". У тому ж році росіяни вторглися і анексували Крим.

Нині на планеті діє кілька супутникових систем глобального позиціонування; у Росії, Китаю, США та Європи, і у кожної країни системи свої.

Росія полює тільки на сигнали наземної станції від однієї з них: супутникової системи Navstar, яку використовують Сполучені Штати і яка доступна для багатьох країн світу.

Navstar мовить на типовому наборі радіочастот, які можуть приймати пристрої з приймачами GPS, такі як автомобільні навігаційні системи або стільникові телефони. Одним зі способів обійти глушіння може бути зміна або розширення частоти передач, щоб системам створення перешкод було важче блокувати сигнал.

Глушилки зазвичай працюють з використанням масивних радіотарілок, які випромінюють "радіошум", що блокує певні сигнали, хоча їхня ефективність може знижуватися через рельєф місцевості.

Якщо ви перебуваєте у гористій місцевості, ваша радіочастота не поширюватиметься так далеко, тому що вона не може пройти крізь скелю. Але якщо ви десь у полі, це глушіння було б дійсно ефективним і поширювалося б дуже широко,

– розповіла Кейтлін Джонсон, заступниця директора та наукова співробітниця проєкту аерокосмічної безпеки у CSIS.

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Росія намагалася глушити сигнали Starlink

За словами засновника та генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска, Росія також намагалася заглушити широкосмугові сигнали, які передаються в Україну інтернет-супутниками SpaceX Starlink. У лютому SpaceX відправила в Україну тисячі терміналів Starlink, щоб забезпечити незалежний набір інфраструктури.

Маск наголосив, що SpaceX пристосовується до ситуації та підготувала оновлення прошивки, яке допомагає успішно обходити глушіння.