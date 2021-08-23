Компанія Ory Laboratory сконструювала роботів OriHime. Керівник підприємства Kentaro Yoshifuji вирішив використати роботів не як забавку, а як робоче місце. Все дуже просто: у Токіо є заклад Avatar Robot Cafe DAWN, в якому офіціанти – роботи OriHime. Цими роботами керують люди з інвалідністю. "Пілоти" працюють з дому, тому їхні робочі місця розташовуються за десятки та навіть сотні кілометрів від кафе.

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Роботизоване кафе забезпечує робочі місця для людей з інвалідністю: дивитись відео онлайн

Дистанційна робота XXI століття

З початком пандемії у світі зрозуміли, що великий обсяг роботи можна виконувати дистанційно. З це може продовжуватися довго. Та й багатьом людям швидко набридає сидіти вдома. Але що робити тим, у кого немає вибору? Тут на допомогу приходить Avatar Cafe DAWN.

Сидіти за комп'ютером та писати текст або приймати телефонні дзвінки – це точно не те саме, що керувати роботом, доставляючи замовлення та спілкуючись із клієнтами.

Ідея створити роботів з'явилася у Kentaro Yoshifuji ще у 1998 році. Тоді молодий чоловік захворів та не міг відвідувати школу 3 роки, перебуваючи в лікарні.

Так, оператори роботів-офіціантів OriHime та інших роботів можуть спілкуватися з клієнтами. І відвідувачі закладу, і "водії" охоче йдуть на контакт, говорячи про погоду, ситуацію в рідному місті або стан здоров'я.

Avatar Cafe DAWN прагне викорінити людську самотність, даючи можливість людям, що знаходяться в ліжку або будинку, отримувати задоволення від роботи в кафе та спілкуванні з клієнтами,

– говориться на сайті закладу.

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Відвідувачі та "пілоти" радо спілкують один з одним / Фото Tech Xplore

Роботи OriHime

Роботи OriHime існують у двох варіаціях:

Перший варіант так і називається – OriHime. Цей робот являє собою маленького робота, який не може пересуватися. Вони призначені для комунікації та приймання замовлень. Комунікація здійснюється з допомогою камери, мікрофона та динаміка. Маленький робот має рухливі верхні кінцівки, якими оператор може керувати.

У компанії Ory Laboratory говорять, що ці роботи можуть широко використовуватися для забезпечення присутності в потрібних місцях людей, які мають труднощі з добиранням.

У компанії Ory Laboratory говорять, що ці роботи можуть широко використовуватися для забезпечення присутності в потрібних місцях людей, які мають труднощі з добиранням. OriHime-D – це офіціант. Робот має висоту 120 сантиметрів та може рухатися, доставляючи за столики замовлення. Він був розроблений спеціально для того, щоб люди могли виконувати певну фізичну роботу дистанційно. Робот може змінювати колір очей, щоб показати настрій "пілота".

Також у закладі є робот-бариста.

Керувати роботами можна з допомогою звичайного комп'ютера та джойстика. Але що робити людям з інвалідністю, якщо вони не можуть рухати кінцівками? Для цього компанія Ory Laboratory розробила систему OriHime eye. Вона дозволяє керувати роботами за допомогою очей.

Avatar Cafe DAWN – це неймовірна ініціатива, яка дала змогу понад 50 людям з інвалідністю працювати та спілкуватися. Kentaro Yoshifuji впевнений, що з часом такі роботи зможуть навіть Паралімпійський ігри зробити більш інклюзивними.

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