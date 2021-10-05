Як "робити космос": інтерв'ю з українським космонавтом Ярославом Пустовим

Космос захоплює нас. Космос – це незвідані простори, "останній рубіж", як говорять у франшизі "Зоряний шлях". Та "справжній" космос – це довгий шлях, побудова інфраструктури, захист технологій, вибір місця для побудови космодрому та інші "приземлені речі". 24 каналу вдалося поспілкуватися з людиною, яка "робить космос" – українцем Ярославом Пустовим.

Ярослав Пустовий сьогодні живе в Канаді, де працює директором з питань безпеки у космічній компанії Maritime Launch Services. Вона має доволі амбітні плани – побудувати перший приватний комерційний космодром, з якого будуть відправляти корисні вантажі на низьку навколоземну орбіту.

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Та до становлення у Maritime Launch, Ярослав пройшов довгий шлях:

був дублером Леоніда Каденюка під час його польоту на орбіту навколо Землі;

під час його польоту на орбіту навколо Землі; намагався створити в Україні загін космонавтів;

брав участь у створенні суборбітальної туристичної ракети;

активно популяризував ідею "нового космосу";

проводив конференції на космічну тематику та багато чого іншого.



Ярослав Пустовий – щасливий батько трьох доньок / Фото надав Ярослав Пустовий

Ексклюзивне інтерв'ю з Ярославом Пустовим

Як ви потрапили до загону астронавтів? Як почався ваш "космічний шлях"?

О, ну це було дуже давно. Я вчився у військово-космічній академії імені Можайського з 1988 по 1993 рік. Це був такий початок космічної кар'єри, у 17 років фактично. Потім я повернувся в Україну, працював над дисертацією. Якраз у той час проводили відбір для космічного польоту шаттла. Я був одним із кандидатів. Я про це почув, але тоді у мене був десь місяць до захисту дисертації. Я у той час ні про що інше не думав. Та все ж сходив на співбесіду у космічне агентство без будь-яких очікувань.

Уже потім, коли пройшов захист (середина червня 1996 року), у серпні мені сказали, що мені треба приїхати в Київ на медкомісію. Мене це здивувало. Я пройшов медкомісію, з’їздили у NASA, нас там ще раз перевірили. Остаточне рішення прийняли наприкінці листопада, якщо не помиляюся.

На початку грудня 1996 року я вже приїхав на підготовку до центру Кеннеді. Це там, де космодром, а не там, де астронавти. Астронавти взагалі перебувають (проходять підготовку, – Техно 24) у центрі Джонсона, у Г’юстоні. Там же розташований Центр управління польотами та Центр пілотованої програми.

Але ми починали тренування у центрі Кеннеді, де була лабораторія, яка розробляла обладнання для експериментів. Там був наземний дослідницький центр з того експерименту, який ми робили разом з Каденюком.

Наприкінці січня 1997 року, якщо не помиляюся, ми приїхали у центр Джонсона. Уже звідти продовжили наше тренування разом з іншими членами команди.



Леонід Каденюк займається біологічним експериментом на орбіті / Фото NASA

Чим ви займалися після польоту шаттла?

Фактично, політ був частиною угоди між США та Україною щодо ядерного роззброєння. Це був один із пунктів цієї угоди. Програму виконали. Але український космос тоді був сильно пов'язаний з Росією.

Коли ми повернулися в Україну, було очікування, що буде продовження (пілотованої програми, – Техно 24). Наскільки я знаю, американці пропонували. Але, знаєте, політика скрізь вмішується. Тодішнє керівництво агентства було більше орієнтованим на співпрацю з росіянами. Була ідея, що буде другий політ, буде може й третій політ, четвертий політ! Ми спробували навіть втілити ідею створення власного загону астронавтів. Була навіть ідея, що має бути український дослідницький модуль на Міжнародній космічній станції. Він мав бути в рамках співпраці з росіянами.

Тому я провів певний час в Інституті космічних досліджень. Одним із засновників інститут є Академія наук, а іншим – Державне космічне агентство України. Я працював за контрактом між Агентством та Інститутом. Потім я перейшов працювати уже в саме Космічне агентство України. Там я займався науковими програмами. Працював над тим, щоб був цей дослідницький модуль на МКС і щоб була якась співпраця; в тому числі з США, з пілотованою космонавтикою. Але час пройшов, й такої великої зацікавленості у суспільства до продовження пілотованої програми не було.



Леонід Каденюк, Леонід Кучма та Ярослав Пустовий / Фото Google Arts and Culture

Як ви потрапили у комерційну космонавтику? У 2002 році мій колега із космічного агентства запропонував мені звернути увагу на змагання X-prize. А що ти втрачаєш? Тут (в Україні — Техно 24) все ясно. Тут просто йде втрата часу. Спробуй,

– сказав мені мій колега. Я спробував і так потрапив у комерційну космонавтику. Я написав заяву на звільнення з Космічного агентства та покинув його у 2004 році. У 2003 році я потрапив у проєкт Canadian Arrow, який брав участь у змаганнях X-prize. До речі, у нашому виданні "Аерокосмічний вісник" була навіть стаття про "Канадську стрілу" (Canadian Arrow, – Техно 24). Що таке "Канадська стріла"? Canadian Arrow – це компанія, яка у свій час хотіла займатися суборбітальними туристичними запусками на кшталт Blue Origin. Для цього компанія розробляла однойменну суборбітальну ракету з головною частиною у вигляді капсули з пасажирами. Капсула мала відділятися від ракети після досягнення певної висоти та здійснювати самостійне приземлення.

Після цього повністю змінилося моє життя, змінилася професійна кар’єра, змінилися мої горизонти, змінилося все!

Я прийшов з військового космосу у державний космос. Був частиною й української космічної програми, і частиною космічної програми США. А тут я прийшов у повністю нову сферу — комерційну.

Читайте про "новий космос" "Альфа", "Бета", "Гамма", Марс: космічне інтерв’ю з Максом Поляковим



Так мала б виглядати суборбітальна ракета Canadian Arrow / Фото Nick Stevens Graphics

Розкажіть детальніше про "Канадську стрілу"

Я потрапив туди через справжній відбір астронавтів. У них такий був підхід: на половину "піарівський", на половину справжній. Спочатку я мав займатися підготовкою людей до суборбітального польоту. Та потім я перейшов у більш технічний сектор та брав участь у розробці. Тут, як у будь-якому малому бізнесі: спочатку ти починаєш на одній позиції, а під кінець займаєшся всім.

Проєкт припинив своє існування, тому що всі пішли у різні сторони: хтось хотів займатися орбітальними польотами; ми вважали, що краще займатися суборбітальною тематикою.



Ракета Canadian Arrow нагадувала німецьку балістичну ракету "Фау-2" / Фото Nick Stevens Graphics

Що таке Space 1 Systems?

Нас було кілька людей з колишньої "Канадської стріли", й ми заснували Space 1 Systems приблизно у 2009 році. Заснували для того, щоб працювати над суборбітальними проєктами. Там розроблялася суборбітальна ракета, яка була технічним продовженням ідеї Canadian Arrow. Просунулися ми достатньо далеко, але за різних причин у нас не склалася економічна формула.

Проєкт зараз досі живий. Але розвивається він дуже повільно. Я залишив його.

Розкажіть про Canadian Space Commerce Association. Що це був за проєкт?

Фактично ця Асоціація була заснована у 2007 році групою ентузіастів. Спочатку метою було просування ідей "нового космосу".

Формула існування організації тоді була така:

Кожні два тижні відбувалися збори організації, куди запрошували гостей;

Ці люди виступали зі своїми ідеями;

Члени організації слухали їх, розказували свої думки, ділилися думками та ідеями у відповідь.

Раз на рік Асоціація проводила невелику конференцію для своїх членів. Там обговорювалися ідеї переважно комерційної космонавтики та "нового космосу". Я вперше потрапив на таку конференцію, якщо не помиляюся, у 2011 році. З того часу я став членом цієї організації. Тобто, це був своєрідний дискусійний клуб. Я б його так назвав.

У 2014 році змінилося керівництво Асоціації. Мене запросили приєднатися до ради директорів. Тоді була ідея перезапустити організацію, щоб вона стала справжньою індустріальною асоціацією. Тобто, щоб вона стала організацією, яка не просто робила дискусії та збори для самих себе, а щоб вона мала якийсь вплив у суспільстві. Щоб по-справжньому просувати ідеї "нового космосу" та доносити їх як до суспільства, так і до держави. Щоб просувалися інтереси індустрії в цілому.

До речі, такі асоціації існують у всьому світі та виконують свою функцію.

Дуже скоро я став президентом Асоціації, а потім мене обрали головою ради директорів. Це тривало з 2014 по 2017 роки, це був мій термін. Я вважаю, що ми досягли дуже багато. Це був дуже гарний проєкт з точки зору тих цілей, які ми перед собою ставили, адже ми їх досягнули. А які в Асоціації були цілі? Просування інтересів космічної індустрії серед суспільства та державі. Фактично, скрізь, де можна. У нас був голос! Ми брали участі у різних консультаціях. А член нашої Асоціації, Мішель Мендес потрапила до складу Консультативної ради Канади з космічних питань. Асоціацію почули. Стали прислуховуватись. Я хочу думати, що ті зміни, які відбулися у Канаді та визнання "нового космосу", це в тому числі відбулося завдяки нам, завдяки діяльності Асоціації. Що ви встигли зробити? Ми почали проводити великі конференції. У 2015 році ми були одиними із співорганізаторів ISDC – International Space Development Conference. Конференцію ми організували разом з CASI (Canadian Aerospace Institute, сьогодні – The Canadian Aeronautics and Space Institute) та "привезли" в Торонто. Ми навіть мали свій івент під час ISDC – Space Innovation Business Summit. Виступ Ярослава Пустового на ISDC​: дивитись відео International Space Sevelopment Conference – це одна з таких великих конференцій, де ми взяли участь. Також у 2015 році Уряд запросив нас відвідати у складі канадської делегації The canada UK-Colloquium: Space. Канада та Велика Британія щороку проводять такі колоквіуми із спеціалістами по певних темах. У 2015 році була тема космосу.

У 2016 ми організували Canadian SmallSat Symposium. Тоді до нас приїхав Грег Вайлер, засновник OneWeb та глава канадського космічного агентства Сільвен Ляпорт, були представлені Virgin Galactic та інші великі гравці на "космічній арені".

У 2018 році провели другий такий симпозіум. Голос Асоціації був почутий. Ми зробили багато, я вважаю, користі в індустрії. Але це почалася як організація, яка була заснована ентузіастами. Коли ми сподівалися перетворити її на індустріальну асоціацію, ми зрозуміли, що тут потрібно багато працювати. Треба було, щоб люди працювали. І треба було, щоб це якось компенсовувалося. Стало питання бюджету організації. І виявився такий "дизконект", що начебто "космічна громада" нас підтримує, і все їй подобається, і завжди вони нас хвалили. Але зібрати достатньо коштів для ефективного функціонування… Ми дуже довго намагалися це зробити, використовували різні формули, намагалися збільшити членські внески, структурували їх. Я у 2017 році уже пішов. Переключився тоді на Maritime Launch Services у квітні 2017 року, коли потрапив туди. Асоціація проіснувала десь до середини 2018 року. Уже після проведеного у тому році симпозіуму тодішнє керівництво організації прийняло рішення її закрити. Я їх повністю розумію, тому що займатися волонтерською діяльністю можна. Але треба ж ще і працювати, щоб годувати власну сім’ю. І ніяка формула не спрацьовувала, щоб забезпечити Асоціацію грошима. Такі організації як Canadian Space Commerce Association заробляють на чому? Заробляють на членських внесках та організації конференцій. Конференції були гарні, але… Якщо все скласти разом – економічна формула не спрацювала. Це ж громадська організація була. І на відміну від комерційної компанії тут немає ніяких акцій. Ми не могли сказати "ти працюй, а ми тобі потім заплатимо з прибутків на акції". Ти приходиш й просто працюєш задля загального блага.

Canadian Space Commerce Association припинила існування у 2018 році / Фото фейсбук CSCA Які причини того, що така потрібна для космосу Асоціація "не вижила"? Знаєте, якщо б ми сказали "окей, ми всі філантропи, ми всі фінансово незалежні", то це б було супер, працювали б далі. Але люди ж усі реальні, у кожного є сім’ї. Тому потрібно працювати, потрібно заробляти гроші. То чому це трапилося? З одного боку – сама наша база була не така й велика. Космічна індустрія в Канаді не така велика, як, наприклад, авіаційна галузь. Це дві речі, які не можна порівняти за обсягом. Це як "Мрію" порівнювати з Cessna (одномоторний легкий літак, – Техно 24). Тому база, з якою ми працювали, не була дуже велика. З іншої сторони – ті компанії, які були та належали космічній сфері... Наприклад, індустріальна асоціація AIAC, Aerospace Industry Association of Canada, займалася в тому числі питаннями космічних компаній. І в державі не бачили причин, чому вони мають підтримувати окрему космічну асоціацію. І третя причина, – я думаю, що це головна причина – це було передчасно. Для того, щоб представляти інтереси індустрії потрібно, щоб ця індустрія розвинулася до певної межі. Тобто, ви випередили свій час?

Так, свій час. Бо тоді, коли ми все це робили, дуже багато космічних компаній індустрії "нового космосу"... Вони були в районі "стартапівського" розвитку. Тому, мій висновок, що це було передчасно.

Якщо підсумувати, то я дуже радий, що був частиною цього проєкту. Ми зробили, я вважаю, дуже багато. У тому числі з точки зору зміни суспільної думки щодо "нового космосу", щодо ставлення до галузі, щодо необхідності розвитку галузі в Канаді. У тому числі й щодо забезпечення пускових послуг в Канаді – це був один із важливих таких моментів, в якому ми хотіли переконати суспільство.

Але трапилось так, що життєвий цикл Асоціації закінчився у 2018 році.



Остання велика конференція за участі CSCA – Canadian SmallSat Symposium 2018 / Фото фейсбук CSCA