Як протидіяти шахрайству у чатах під час війни: поради від Viber

З початку війни українці стикаються із новими видами шахрайства в мережі. Шахраї, пропонуючи матеріальну допомогу або просячи перерахувати гроші на благодійність, намагаються отримати персональні дані та дані платіжних карток. Розповідаємо, як з цим боротися.

Через постійне емоційне напруження українці можуть ставати жертвами шахраїв частіше. Компанія Rakuten Viber нагадує, як захистити себе та пропонує низку порад, які допоможуть бути насторожі та не стати жертвою шахраїв.

Не пропустіть Бойкот російського мотлоху: новий Telegram-бот підкаже чи варто купувати ті чи інші товари

Що робити з підозрілими повідомленнями

Надавайте перевагу інформації від добре знайомих адресатів та офіційних організацій. Якщо ви отримали підозріле повідомлення від організації або компанії, перевірте її профіль. Інколи шахраї намагаються видати себе за організацію, імперсоналізуючи її, тобто використовуючи для фото користувача її логотип, а для профілю – назву організації чи адресу її сайту. Часто це робиться, аби отримати платіжні дані людей.

Як перевірити, чи не шахрай вам пише?

Наприклад, ви отримуєте повідомлення від благодійної організації "БФ "Helpz Ukraine" із запитом на допомогу. Спершу зверніть увагу на позначки офіційного профілю: у Viber для багатьох великих організацій це "блакитна пташка" і активне посилання на сайт.



Блакитна "пташка" підтверджує справжність організації / Фото 24 каналу

Якщо "пташки" немає, пошукайте інформацію про організацію в інтернеті. Якщо це реальна організація, скоріш за все, ви знайдете посилання на неї на першій же сторінці результатів пошуку.

Тепер порівняйте дані профілю адресата із даними організації на її сайті. У випадку із шахрайством ви, швидше за все, побачите розбіжності.

Для безпечного перерахування коштів користуйтеся координатами рахунків на офіційних сайтах, не переказуйте кошти за лінком від підозрілого контакту. Для допомоги краще обирайте перевірені фонди або ж людей, яких ви знаєте особисто.

Не переходьте за підозрілими посиланнями з чатів

Якщо у груповому чаті з’являється повідомлення про новий спосіб отримати матеріальну допомогу переселенцям, перевірте інформацію у сторонніх джерелах – на державних сайтах та у новинах.

Офіційна допомога зазвичай оголошується державою, тож реєструйтеся для її отримання на офіційних сайтах. А от посилання від шахраїв можуть вести на форму для переказу грошей, тож після введення ваших даних гроші будуть списані з вашого рахунку, а не перераховані вам.

Коли перевірили сайт в офіційних джерелах, ще раз уважно перегляньте його назву перед тим, як вносити свої дані, – відмінність навіть однієї літери може свідчити про те, що перед вами шахрайський сайт.

Читайте на сайті Українцям розсилають вірус під назвою "мобілізаційний реєстр": у чому його загроза

Бережіть особисті дані

Не вводьте дані ваших платіжних карток (номер, період дії картки, PIN) та ваші персональні дані (ІПН, номер паспорту) за підозрілими посиланнями, навіть якщо за це обіцяють перерахувати гроші. Так ви зможете запобігти небажаним списанням та вберегти свої дані та гроші від шахраїв.