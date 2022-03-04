Як протидіяти путінській пропаганді на YouTube: покрокова інструкція

Війна триває не лише на фронті, але й в інформаційному просторі. Пропаганда Росії нещадна й брехлива та поширюється, як чума. З цим потрібно боротися і долучитися може кожен. Розповідаємо, як це зробити.

На ютубі можна знайти десятки, а то й сотні відео з пропагандою путінського режиму наповненою брехливих заяв та викривлених фактів. Усі ми можемо долучитися до боротьби з нею. Для цього потрібен лише смартфон чи комп'ютер.

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Якщо ви не знаєте, чим можете допомогти, ця інструкція саме для вас. Насправді все доволі легко. Бачите чергове брехливе відео на кшталт цього – робите наступні дії:

Під описом відео натискаєте на три крапки та обираєте опцію "Поскаржитися". Далі обираєте варіант "Пропаганда тероризму", Після цього в полі тексту вносимо короткий коментар:

This video propagates terrorism, distorts the situation in Ukraine and justifies the war that Russia started in Ukraine. Russian propaganda is a danger to Ukraine and the whole world. Натискаємо кнопку "Відправити".

Схема подачі скарги на відео в мобільному браузері чи додатку така ж за виключенням, що кнопка "Поскаржитися" доступна одразу під відео у вигляді прапорця.

Далі робимо все за інструкцією.



Знаходимо відео, скаржимося і шукаємо наступне / Скриншот 24 каналу

Кожен з нас може допомогти протистояти ворогу на інформаційному фронті. Для цього потрібно не багато. Поділіться цією інструкцією з друзями, та поширюйте між собою відео, щоб максимальна кількість людей поскаржилася на нього.

Увага! Також на ютубі маса відео, де люди залишають інформацію про розташування техніки та військ ЗСУ, а також демонструють влучання ворожих ракет в будинки, що допомагає окупантам коригувати вогонь. На такі відео також потрібно скаржитися. Щоб зекономити час, рекомендуємо одразу скаржитися на канал.

Як це зробити:

Заходите на канал користувача. Зверху сторінки натискаєте кнопку "Про канал". Зліва дещо нижче обираєте прапорець "Поскаржитися на користувача". Далі обираєте причину "Погрози насильства", "Агресивні дії в інтернеті", або "Ворожі висловлювання". Додаєте короткий коментар та відправляєте скаргу

Як протидіяти путінській пропаганді / Інфографіка 24 каналу

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