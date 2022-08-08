Як прибрати непотрібний об'єкт з фото на Android: детальна інструкція

Чи траплялися вам ситуації, коли ви зробили фото, але в кадр потрапив небажаний об'єкт? Сучасне програмне забезпечення надає можливість прибрати його як вбудованими інструментами, так і сторонніми. Розповідаємо про найпростіші.

Кінцевий результат значною мірою залежить від складності самої фотографії – фону, об'єктів у кадрі, якості знімка тощо. Найкраще додатки для смартфонів справляються з деталями на однорідному фоні, без численного сусідства різних об'єктів.

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Як прибрати об'єкт з готової фотографії

Перш за все варто зазначити, що багато виробників додають відповідну функцію прямо до свого редактора Галереї. Щоб ним скористатися, відкрийте потрібне зображення, перейдіть до редагування й оберіть функцію, яка відповідає за видалення об'єктів.

Наприклад, у смартфонах Xiaomi ця функція схована у вкладці АІ й називається "Очистити". Обравши її, скорегуйте розмір пензля, за необхідності збільшіть зображення до потрібної ділянки й торкніться або проведіть пальцем у потрібному місці. Готово. Залишається лише зберегти зображення.



Як прибрати об'єкт з фото на Android / Колаж 24 каналу

Сторонні додатки

Цей принцип характерний для більшості виробників, що будують оболонки для своїх смартфонів на ОС Android. Відрізнятись може лише розташування елементів, вигляд кнопок та робота алгоритмів (тобто кінцевий результат).

На ринку мобільних додатків існує дуже багато різноманітних програм для редагування фото. Вони дозволяють змінити базові параметри знімка (такі як яскравість, насиченість, контраст, світло, тіні тощо), накласти готові фільтри, кадрувати (обрізати), повернути та багато іншого. Здебільшого вони також мають і функцію видалення зайвих елементів.

Одним із найпопулярніших безплатних додатків є Snapseed, який належить компанії Google.

Щоб скористатися ним:

Відкрийте фото в Snapseed.

Оберіть меню "Інструменти", а в ньому – "Точкова корекція".

Наблизьте зображення до комфортного, тим самим змінюючи розмір пензля.

Торкніться, або проведіть по потрібній області, замалювавши зайвий об'єкт.

Дочекайтесь, доки алгоритми приберуть його і можна зберігати або ж продовжувати роботу з іншими частинами фото.



Видалення зайвих об'єктів у додатку Snapseed / Колаж 24 каналу

Те ж саме можна зробити у мобільній версії Photoshop від компанії Adobe – там функція "Усунення недоліків" доступна одразу на панелі меню знизу після відкриття фотографії. А ось у мобільному Adobe Lightroom функція "Healing" платна й вимагає придбання преміумверсії додатка.

Робота зі складними об'єктами, що перебувають на неоднорідному фоні може вимагати більш досконалих інструментів, з якими мобільні додатки не справляться попри всі свої алгоритми.