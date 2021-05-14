Як прибрати "брову" в iPhone: дизайнер запропонував сміливе рішення

Як тільки не називають блок із фронтальною камерою в iPhone – і монобровою, і просто бровою, і навіть чубом. Ця дизайнерська фішка породила не один жарт і багатьом користувачам дуже не подобається. Тому графічний дизайнер Антоніо де Роса запропонував спосіб прибрати її зі смартфонів Apple. Своє бачення він втілив на реалістичних рендерах.

Дизайнер, на чиєму рахунку рендери гнучкого iPhone X Fold, першого смартфона Tesla і багатьох інших пристроїв, пропонує зробити корпус нового смартфона від Apple асиметричним. Таким чином на одній зі сторін корпусу передбачається невеликий виступ.

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Як це виглядає



Асиметричний iPhone / Концепт Антоніо де Роса

На рендерах добре помітно, що праворуч на верхній частині корпусу є виступ, в якому розташовуються кілька сенсорів, необхідних для роботи системи Face ID. Основна камера у цього смартфона включає чотири датчика зображення.

Блок основної камери також є частиною виступу, частково розташовуючись на ньому, що надає асиметрію формі. Автор концепту показав, що два таких смартфони "складають пазл".

Асиметричний iPhone / Концепт Антоніо де Роса

Презентація смартфонів iPhone 13 очікується у вересні цього року. В плані дизайну особливих відмінностей від iPhone 12 чекати не варто. Проте очікується, що компанія трохи зменшить "чубчик" і збільшить модуль основної камери в старших моделях.