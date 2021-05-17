Відтепер українці зможуть підписувати практично будь-які документи та отримувати державні послуги просто з телефона вдома всього в кілька кліків. Цифровий підпис від "Дія" можна швидко та зручно отримати без заяв та відвідування банку чи інших установ.

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Для чого потрібен цифровий підпис

Завдяки цій послузі кожен громадянин може отримати практично будь-яку цифрову і не лише послугу в державних органах, або ж підписати документ завдяки електронному підпису. Раніше для отримання цифрового підпису потрібно було звертатися у відповідні органи, до операторів мобільного зв'язку та деяких банків. Відтепер достатньо встановити оновлений додаток "Дія".

Як отримати цифровий підпис "Дія"

Для цього потрібно встановити додаток завантаживши його в Google Play або оновити його до актуальної версії.

Після цього потрібно перейти в меню послуг та натиснути на "Дія Підпис".

Далі потрібно виконати вказівки зазначені на екрані, система перевірить фото та надасть цифровий підпис.



Цифровий підпис від "Дія" – як його отримати / Фото Мінцифри

Як користуватися цифровим підписом Дія

Потрібно вибрати документ, який ви хочете підписати.

Натиснути на кнопку підписати.

Підтвердити особу зручним для вас способом.

Ввести пароль і все готово.



Як підписувати документи в "Дія" / Фото Мінцифри