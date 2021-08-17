Як працює стартап DeepBrain, який розробляє цифрові копії реальних людей
Джерело:Venturebeat
Незвичайна концепція південнокорейського стартапу вже завоювала прихильність місцевого ринку і планує вийти на американський. Компанія розробляє цифрові копії реальних людей, які копіюють міміку, жести та манеру розмови.
Такі копії можуть виконувати різноманітні завдання і будуть корисними новинних телеканалів, політиків і компаній з сектора роздрібної торгівлі. Компанія для демонстрації можливостей створила копію президента Кореї Мун Чже Іна, яку "натренувала" на його реальних виступах. Її не збираються яким-небудь чином використовувати, проте заявляють, що вона готова в будь-який момент замінити собою реального політика, наприклад, для публічних заяв, звільнивши для нього час на інші заняття.
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Як це працює
- Для того, щоб створити віртуальну копію живої людини, стартап запрошує її до свого офісу.
- Людину поміщають у спеціальну кімнату з камерами, які знімають її з декількох ракурсів.
- В цей час вона зачитує заздалегідь підготований текст, який містить весь набір звуків.
- Після цього штучний інтелект DeepBrain проходить обробку, під час якої аналізується отриманий матеріал.
- ШІ створює повноцінну копію персонажа, об'єднуючи міміку і жести з голосом.
- В результаті голосові дані синхронізуються з мімікою обличчя, а руки і тіло рухаються відповідно до мови.
- Така копія людини може вимовляти будь-який текст з генерацією відповідного відеоряду.
Зараз DeepBrain співпрацює з корейськими медіабрендами MBN, Metro News і LG HelloVision, а також з постачальником освітніх послуг Kyowon і банком KB Kookmin. Компанія працює над створенням віртуальних банкірів, які консультуватимуть клієнтів в офісах банку, що зменшить навантаження на працівників.
Наші інвестори розуміють, що у нас є можливість поліпшити якість обслуговування клієнтів і очолити зростаючу індустрію безконтактних технологій, викликану пандемією. Ці нові інвестиції підтверджують перспективи для наших технологій, сильних бізнес-можливостей і підтримки в ключових галузях, орієнтованих на обслуговування клієнтів,
— заявив гендиректор DeepBrain Ерік Джанг.
DeepBrain тепер готується до виходу на ринок США.Ваш комп'ютер не справляється з вимогливими іграми? ASUS легко розв’язує цю проблему. Потужне залізо у поєднанні високою якістю – і ви забудете про підвисання. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше про продукцію ASUS.