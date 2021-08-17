Як працює стартап DeepBrain, який розробляє цифрові копії реальних людей

Незвичайна концепція південнокорейського стартапу вже завоювала прихильність місцевого ринку і планує вийти на американський. Компанія розробляє цифрові копії реальних людей, які копіюють міміку, жести та манеру розмови.

Такі копії можуть виконувати різноманітні завдання і будуть корисними новинних телеканалів, політиків і компаній з сектора роздрібної торгівлі. Компанія для демонстрації можливостей створила копію президента Кореї Мун Чже Іна, яку "натренувала" на його реальних виступах. Її не збираються яким-небудь чином використовувати, проте заявляють, що вона готова в будь-який момент замінити собою реального політика, наприклад, для публічних заяв, звільнивши для нього час на інші заняття.

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Як це працює

Для того, щоб створити віртуальну копію живої людини, стартап запрошує її до свого офісу.

Людину поміщають у спеціальну кімнату з камерами, які знімають її з декількох ракурсів.

В цей час вона зачитує заздалегідь підготований текст, який містить весь набір звуків.

Після цього штучний інтелект DeepBrain проходить обробку, під час якої аналізується отриманий матеріал.

ШІ створює повноцінну копію персонажа, об'єднуючи міміку і жести з голосом.

В результаті голосові дані синхронізуються з мімікою обличчя, а руки і тіло рухаються відповідно до мови.

Така копія людини може вимовляти будь-який текст з генерацією відповідного відеоряду.

Зараз DeepBrain співпрацює з корейськими медіабрендами MBN, Metro News і LG HelloVision, а також з постачальником освітніх послуг Kyowon і банком KB Kookmin. Компанія працює над створенням віртуальних банкірів, які консультуватимуть клієнтів в офісах банку, що зменшить навантаження на працівників.

Наші інвестори розуміють, що у нас є можливість поліпшити якість обслуговування клієнтів і очолити зростаючу індустрію безконтактних технологій, викликану пандемією. Ці нові інвестиції підтверджують перспективи для наших технологій, сильних бізнес-можливостей і підтримки в ключових галузях, орієнтованих на обслуговування клієнтів,

— заявив гендиректор DeepBrain Ерік Джанг.

DeepBrain тепер готується до виходу на ринок США.