Активне шумопоглинання у навушниках: як воно працює й від чого захищає

Сьогодні чи не половина асортименту навушників оснащується системою активного шумопоглинання. Для одних користувачів це важлива функція. Інші ж упевнені, що це просто черговий маркетинговий хід. Розберімось, чи потрібно зважати, добираючи навушники, на цю популярну характеристику.

Що це таке шумопоглинання

Загальний термін "шумопоглинання" означає зниження впливу сторонніх шумів на звук у навушниках. Шумопоглинання може бути пасивним та активним.

У першому випадку сторонні шуми поглинає сам корпус навушників, фактично блокуючи собою шлях надходження звуку до вух. У такий спосіб зайві гучні звуки не відфільтровуються достатньою мірою: у навушників для цього затонкий корпус, та й самі матеріали, з яких їх виготовляють, а також форма людського вуха не дають такої змоги.

Натомість активна технологія усуває небажані зовнішні шуми за допомогою накладення спеціально згенерованого звуку. Тут у роботу вступають електронні алгоритми.

Перші розробки в області шумопоглинання почали з'являтися ще в 30-х роках ХХ століття й попервах дуже повільно запроваджувалися в авіаційній та оборонній промисловості. І лише кілька років тому технологія почала завойовувати сектор споживчої електроніки.

Як працює активне шумопоглинання

Система шумопоглинання захоплює шум, який потрібно прибрати, через зовнішній мікрофон і видає назустріч звукову хвилю такої самої амплітуди, але із дзеркально відображеною фазою вихідного звуку. Хвилі стороннього шуму та згенерованого навушниками звуку, змішуючись, нівелюють одна одну.

Таким чином, під час прослуховування музики немає потреби шукати тихе місце чи вмикати гучність на максимум, ризикуючи пошкодити собі слух.

Наскільки ефективно нівелюється шум

Система активного шумопоглинання не є суто маркетинговим ходом, вона справді діє. Спробуємо пояснити якнайпростіше.

. Більшість сучасних систем приглушення добре справляються із шумом від 100 Гц до 1 КГц. Цього цілком достатньо, щоб звільнити слухача від сторонніх звуків: голосів оточуючих, шуму вітру, гуркоту транспорту. Звукові коливання нижче ніж 100 Гц ми сприймаємо не лише вухом, а й усім тілом, тож шумопоглинання в навушниках не допоможе. Що ж до верхньої частини діапазону, то

Як бачимо, абсолютно від усіх шумів система не захистить, одначе звук у навушниках поліпшиться відчутно. Користуючись моделями з хорошим поглинанням шуму, ви навіть на гамірній вулиці почуватиметесь наче в тихому приміщенні.

У деяких навушниках система шумопоглинання працює у змішаному режимі. У цьому випадку в бій за чистоту звуку вступають зовнішні мікрофони: вони транслюють звуки ззовні, виділяючи потрібний за допомогою електронних алгоритмів. Завдяки такому режиму "прозорості" ви можете спілкуватися зі співрозмовником, не знімаючи навушників, і при цьому безпечно пересуватися вулицею, не боючись не почути звук автомобіля, що до вас наближається.

Технологія шумопоглинання сьогодні поширена настільки, що виробники навушників можуть запропонувати споживачам не лише хороший вибір, а й приємні ціни.

Чудовим варіантом для вас може стати нова модельзі змішаною системою корекції звуку. З активного поглинання шуму на режим "прозорості" перемикає один тривалий дотик до навушника. При цьому система з двох мікрофонів, а технологія на основі штучного інтелекту



Huawei FreeBuds 4i / Фото Huawei

А чи є мінуси

Існує дуже невеликий відсоток людей, які при тривалому використанні шумопоглинання можуть відчувати головний біль. Відбувається це за схемою, схожою з на морську хворобу, коли вуха не чують шуму, сигналізуючи мозку про те, що тіло перебуває у спокої, а інші органи чуття та вестибулярний апарат передають кардинально іншу інформацію, не властиву тихому, спокійному місцю.

Висновок

Технологія активного шумопоглинання безумовно є корисною для будь-кого, хто любить і часто слухає музику на дворі, у транспорті, у шумному офісі чи навіть вдома, де присутні інші люди. Вона сподобається тим користувачам, які цінують тишу та чистий звук.