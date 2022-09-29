Росія витратила на антиукраїнську пропаганду 100 тисяч доларів – Meta

У новому звіті компанії Meta детально описується група з понад 60 веб-сайтів, що видають себе за європейські новинні організації, підсилена мережею фальшивих акаунтів у соціальних мережах. Нещодавно компанія провела масову зачистку цих ресурсів і розповіла про витрачені на пропаганду гроші.

У новому звіті "про усунення скоординованої неавтентичної поведінки", Meta зазначає, що кампанія впливу виникла в Росії і включала "розгалужену" мережу з понад 60 фейкових веб-сайтів. Ресурси видавали себе за провідні європейські ЗМІ, такі як Der Spiegel, The Guardian і Bild.

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Як працювала пропагандистська мережа

Акаунти в соціальних мережах поширювали підроблені статті з цих видань, переважно з критикою України та українських біженців або з аргументами проти санкцій, накладених на Росію. Контент підроблених статей був підготовлений різними мовами, зокрема:

англійською,

французькою,

німецькою,

італійською,

іспанською,

російською,

українською.



Вгорі справжня публікація The Guardian, внизу фейкова / Скриншот зі звіту Meta

Це найбільша і найскладніша операція організована Росією, яку ми зірвали з початку війни в Україні. Вона являла собою незвичайне поєднання витонченості та грубої сили. Підроблені веб-сайти і використання багатьох мов вимагали як технічних, так і лінгвістичних інвестицій. З іншого боку, посилення в соціальних мережах спиралося, в першу чергу, на грубу рекламу і фейкові акаунти,

– мовиться у звіті Meta.

Автори звіту зазначають, що мережі цих фейкових акаунтів "створили міні-бренди" в Інтернеті, використовуючи однакові імена на різних платформах, і в сукупності сторінки в мережі фейкових акаунтів витратили близько 105 000 доларів на просування статей і мемів через рекламу в Facebook і Instagram. У деяких випадках сторінки російських посольств у Європі та Азії у Facebook навіть посилювали контент кампанії впливу.



Публікації в Telegram з дезінформацією про українських біженців / Скриншот зі звіту Meta

Меми, як зброя

Meta повідомляє, що кампанія також використовувала оригінальні меми, створені для просування проросійських та антиукраїнських наративів, і навіть включала петиції, запущені на сайтах Change.org та Avaaz.

В одному з прикладів, петиція на Change.org вимагала від німецького уряду припинити "неприйнятну щедрість" щодо українських біженців.



Меми створені російськими групами у Facebook для поширення / Скриншот зі звіту Meta

Хоча деякі аспекти кампанії були технічно витонченими, Meta зазначає, що повторювані шаблони побудови та розміщення фейкових акаунтів призвели до того, що багато з них були видалені автоматизованими системами ще до початку поглибленого розслідування.

Деталі кампанії були передані дослідникам дезінформації, щоб сприяти кращому розумінню методів поширення та створення таких кампаній,

– зазначається у звіті Meta.

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Хоча Meta не пов'язує цю кампанію безпосередньо з російським урядом, Кремль є досвідченим у використанні операцій цифрового впливу як способу проєктування глобальної влади. Ще до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року українські чиновники били на сполох через російські дезінформаційні кампанії, що проводяться в країні через соціальні мережі.

Росія також використовувала подібну тактику для впливу на обговорення інших важливих глобальних тем: коли на початку 2021 року почалося поширення вакцин від коронавірусу, інтернет-видання, пов'язані з російськими спецслужбами, були спіймані на поширенні неправдивої інформації про вакцини.