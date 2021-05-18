Чому продаж смартфона може обернутися чималою халепою

Перш за все, треба засвоїти важливий принцип продажу смартфона на вторинному ринку. У ньому не повинно бути нічого зайвого (і особистого). В іншому випадку ви можете потрапити у вкрай неприємну ситуацію, особливо, якщо смартфон потрапить до рук особи, якої ви зовсім не знаєте.

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Найважливішим кроком перед продажем смартфона є скидання пристрою. Без цього можна нелише віддати потенційному зловмиснику свої фотографії, а й поділитися чимось куди більш значущим. Наприклад, доступом до акаунтів, даними банківської карти і різними паролями.

Скидання пристрою: що треба видалити з телефону перед продажем

Як вже було зазначено на початку, скидання пристрою, це один з головних етапів підготовки до продажу. Однак не слід одразу бігти у налаштування та видаляти зі смартфона усі дані, спершу потрібно переконатися у тому, що ви скопіювали усе важливе на комп'ютер, інший смартфон або у хмару, інакше ви можете назавжди втратити важливі фото, документи та іншу інформацію.



Перед продажем смартфона потрібно зберегти важливі дані та стерти їх з пристрою / Фото Unsplash

1. Скопіюйте збережені фото й дані

Перемістити фотографії зі смартфона на комп'ютер зовсім не складно, хоча це може потребувати деякого часу, особливо, якщо ваша галерея має чималий розмір. Може бути так, що у вас активована синхронізація галереї з Google Фото, тоді перейматися взагалі не потрібно, адже усі фото автоматично зберігаються у хмарі.

Разом з тим чимало сервісів містять доволі велике безкоштовне сховище, яке можна використати саме для переїзду на новий смартфон, або для збереження фотографій. Якщо ж файлів у вас справді багато, можна купити підписку на хмарне сховище. Зазвичай навіть базові підписки пропонують достатній об'єм для зберігання даних.

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2. Резервне копіювання з месенджерів

Більшість сучасних месенджерів зберігають листування прямо у додатку тож немає потреби робити резервні копії чи зберігати важливі дані. Однак є й кілька додатків які зберігають листування лише на смартфоні – це доволі популярні месенджери WhatsApp та Viber.

Для того, щоб скопіювати усі повідомлення, зайдіть у налаштування у самому додатку WhatsApp і виберіть резервне копіювання. Доведеться трохи почекати, але іншого способу зберегти свої листування немає.

Схожий алгоритм працює і в додатку Viber. Тут потрібно зробити наступне:

натиснути на "Додатково";

обрати "Параметри";

далі перейти в "Обліковий запис";

вибрати "Резервне копіювання Viber" та налаштувати необхідні параметри.

На новому телефоні треба буде зробити зворотну процедуру. Так само зайти в налаштування і натиснути вибрати відновлення їх архіву.

3. Копіювання контактів

Найбільш зручним способом збереження та відновлення власної бібліотеки контактів є телефонна книга Google.



Не слід забувати про перенесення контактів, аби не втратити важливі номери / Фото Unsplash

Щоб взагалі не думати про те, що ваші контакти можуть загубитися, треба зробити наступне:

зайти у меню телефону та вибрати розділ "Google";

далі "Сервіси в акаунті";

потім "Синхронізація контактів".

Тепер можна вибрати варіант копіювання, який вам потрібен. Якщо активувати один, то контакти будуть автоматично підвантажуватися із сервера, якщо другий, то автоматично на нього зберігатися, а якщо обидва, то синхронізація буде повною. Це найзручніший варіант.

4. Відв'язування акаунтів від смартфона

У налаштуваннях вашого смартфона є окремий розділ з різними обліковими записами прив'язаними до пристрою. Перед продажем смартфона їх потрібно відв'язати.

Важливо. Відв'язати акаунти потрібно перед фінальним скиданням. Так буде надійніше.

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5. Шифрування даних

Ще одним корисним етапом буде активація шифрування даних. Навіть якщо ви видалите все зі свого смартфона, більшу частину даних можна буде відновити за допомогою спеціальних програм.



Не зайвим буде завчасно увімкнути шифрування даних / Фото Unsplash

Для того, щоб це було неможливо, перейдіть у налаштування, далі у розділ "Безпека", знайдіть там шифрування і увімкніть його. Це можна зробити заздалегідь.

6. Повне скидання телефону

Тепер можна проводити повне скидання. Для цього потрібно:

перейти в "Налаштування";

знайти розділ "Система" або "Про систему";

вибрати "Скидання" або "Повернення до початкових налаштувань".

Далі вибираємо той пункт, де в дужках написано "Скидання до заводських налаштувань" і натискаємо. Залишиться тільки кілька разів погодитися з тим, що все буде стерто і це є незворотнім.

Інші важливі поради

Дослухаючись до наших порад зазначених вище ви убезпечите себе від потрапляння важливої інформації в чужі руки. Не варто нехтувати цими порадами, тим більше вони не є складними і не заберуть у вас багато часу.



Не варто нехтувати підготовкою смартфона перед продажем / Фото Unsplash

Окрім підготовки смартфона до продажу програмно слід подбати і про його комплектацію. Найкраще, звісно, якщо у вас збереглася коробка, оригінальний зарядний пристрій, кабель усі аксесуари та гарантійний талон, особливо, якщо смартфон досі "перебуває на гарантії".

Важливо! Не забудьте перед продажем витягнути зі спеціального роз'єму sim-картку та карту пам'яті.

Слід також приділити увагу зовнішньому вигляду апарата. Смартфон має бути чистий та охайний. Можна навіть самотужки замінити побите захисне скло або покриту царапинами плівку. У будь-якому випадку чистий доглянутий смартфон у повній комплектації можна значно вигідніше продати, ніж пристрій без аксесуарів та з рясними слідами використання.

Успіху у продажі!