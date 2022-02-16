Компанія Google анонсувала безкоштовний програмний інструмент Chrome OS Flex орієнтований на морально застарілі комп'ютери. По суті, новий інструмент від пошуковика дозволяє перетворити старий ноутбук в Chromebook.

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Кому це потрібно

Рішення підійде тим, у кого є старий комп'ютер, який повільно завантажується і ще повільніше працює. Очікується, що його можливостей буде достатньо для використання Chrome OS Flex.

Інструмент сумісний як із комп'ютерами на Windows, так і з продукцією Apple. Фактично він дозволяє безкоштовно перетворити електроніку на Chromebook або Chromebox.

Цікаво! Google просуває Flex як безкоштовне рішення для бізнесу та освітніх закладів, скористатися ним можуть і приватні клієнти.

Особливості Chrome OS Flex і як її отримати

Ядро Chrome OS Flex фактично відповідає тому, що використовується в Chrome OS і встановлюється на справжні Chromebook. Іншими словами, користувач отримує доступ до всіх можливостей операційної системи, помічника Google, щомісячних оновлень і, звичайно, маркетплейсу Google Play.

Компанія вже забезпечила ранній доступ до ПЗ, отримати докладнішу інформацію та запитати завантаження інструменту можна на спеціальному сайті Google.

У компанії розуміють, що перехід зі звичайного комп'ютера на Chrome OS може виявитися непростим завданням для користувача, тому охочі зможуть завантажити Flex спочатку на USB-накопичувач, створивши завантажувальний диск – за допомогою інструкцій Google можна буде здійснити тестовий запуск із флешки, після чого вирішити, варто переходити на нову ОС. За даними Google, система сумісна з комп'ютерами віком 10 років і більше.

Цікавий факт! Фактично Chrome OS Flex є доопрацьованою версією рішення CloudReady. У 2020 році Google придбала компанію Neverware, що розробляла цей інструмент. Користувачі, які вже використовують CloudReady, отримають автоматичне оновлення до Chrome OS Flex після того, як програма пройде стадію попередньої версії. За даними компанії, це відбудеться найближчими місяцями.