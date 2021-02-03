Як поскаржитися на YouTube-канал: покрокова інструкція

Є кілька ефективних способів як заблокувати канал на YouTube. Але перш ніж розповісти про них, наголосимо, що скаржитися можна лише на ті канали, які розміщують заборонений контент, порушують ваші авторські права або порушують законодавство країни. Зробити це не так складно і ми покажимо кілька найбільш ефективних способів.

Джерело: 24 канал

У вас може бути чимало причин скаржитися на конкретний канал чи відео розміщене на платформі YouTube, однак перш ніж сісти за складання скарги слід чітко сформулювати аргументи. Це суттєво допоможе у процесі.

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Загалом поскаржитися на відео чи на канал не важко, однак є кілька принципово різних шляхів, які варто розрізняти. Є кілька способів блокування каналу:

складання скарги на порушення принципів спільноти YouTube;

відправка 3 і більше страйків на порушення авторських прав;

лист із заявою про порушення на пошту copyright@youtube.com;

блокування за рішенням суду.

Скарга через порушення правил користування платформою

Чи не найдоступніший і водночас найлегший спосіб поскаржитися на конкретне відео або канал – використання спеціальної кнопки "прапорця", яка розташована під назвою відео.



"Прапорець" який дає змогу залишити скаргу на відео

Для того, щоб скласти скаргу потрібно натиснути на "прапорець" під відео на каналі, який ви бажаєте заблокувати, як це показано на скріншоті зверху. Після цього внизу вікна потрібно натиснути "Поскаржитися на канал".



Обираємо цей пункт, якщо бажаємо поскаржитися на увесь канал

Далі обираємо причину скарги із запропонованих у переліку. Слід обирати ту, яка стосується вашого випадку.



Обираємо варіант, який найбільш повно описує ваші претензії

У наступному вікні слід максимально обґрунтувати обраний варіант, навести аргументи та причини скарги і водночас вкластися у 300 символів, тож формулюйте лаконічно і по суті.



Описуємо причину скарги

Після формування скарги ви отримаєте повідомлення про її відправку. YouTube її розгляне та належно відреагує, якщо відео чи канал справді порушують правила спільноти.



Скаргу успішно сформовано

Відправляйте скарги лише якщо у відео чи на каналі є порушення. Одна скарга може не дати ефекту, але сотня скарг з різних акаунтів подіють гарантовано.

Канал може отримати страйк за порушення принципів спільноти і після цього його можуть заблокувати.

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Страйки на канал: як це працює

Цей спосіб блокування відео має конкретні умови та мету. Його варто використовувати, якщо ви впевнені у тому, що автор відео порушує ваші авторські права (використовує матеріали, на які саме ви маєте ексклюзивне право). В такому випадку ви можете заповнити спеціальну форму і автор каналу отримає страйк – попередження про те, що у його контенті вами виявлені елементи, які порушують ваші авторські права.

Відправка 3 і більше страйків на різні відео у підсумку призводить до блокування каналу у тому випадку, якщоавтор каналу справді використовував у своїх відео ваш контент без дозволу та за межами правил платформи.

Щоб відправити страйк на відео, використовуйте форму Сповіщення про порушення авторських прав - YouTube.

Лист із заявою про порушення на пошту copyright@youtube.com

Якщо ви правовласник, можете написати безпосередньо на пошту copyright@youtube.com і ваша заявка про порушення авторських прав буде розглянута. Формуючи заявку варто вказати детальну інформацію про себе та причину звернення.

Інформація, яку слід вказати у листі:

Ім'я та прізвище заявника;

Дані про ваше відео права на які були порушені та посилання;

Посилання на відео, яке порушує ваші авторські права;

Ваша адреса та телефон;

Додаткову інформацію про ситуацію.

Блокування каналу за рішенням суду

Ви можете відправити інформацію про всі випадки порушення авторських прав на пошту, однак заявки через форму, описану вище, працюють швидше.

Якщо ви представляєте інтереси компанії, а конкретний канал зазіхає на вашу репутацію, вводить глядачів в оману, а також копіює ваші авторські матеріали, ви можете звернутися до суду і вимагати закрити такий канал.