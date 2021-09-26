Як пори року на Марсі допомагають виявити воду

Усім відомо, що задумав Ілон Маск. Та амбітна мрія про колонізацію Марса належить не лише йому, а й сотням науковцям зі всього світу. "Люди науки" підходять до питання з розумом. Наприклад, вивчають те, скільки води є на Марсі та де вона може бути. У цьому їм допомагає Mars Odyssey.

Автоматична міжпланетна станція (АМС) NASA Mars Odyssey перебуває на орбіті навколо Марса з жовтня 2001 року. Апарат досі працює та виконує свою задачу – досліджує Червону планету. Міжнародна група вчених використала ці дані, зібрані за 20 років роботи апарата. Вони стали незамінними для того, щоб виявити поклади води.

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Як зміни пір року на Марсі допомогли виявити воду

АМС NASA Mars Odyssey спостерігає за Марсом майже 20 років. Він зміг назбирати велетенську кількість інформації, яку використали вчені.

Наукова група помітила, що в залежності від пори року на певних ділянках Червоної планети рівень водню то зростає, то падає. Такі сезонні коливання свідчать про наявність води у вигляді льоду у цих регіонах. Щобільше, вона має розташовуватися не надто глибоко, що допоможе майбутнім колоністам її видобувати.

Спектрометр Mars Odyssey показав, що підповерхневий лід утворюється восени та взимку, коли й зростає рівень водню на показниках апарата. З настанням весни та літа лід сублімується та перетворюється на газ.

Найважливіше те, що поклади цінної води виявлені не на полюсах, – давно відомо, що вода там є, – а в екваторіальних районах. Важливо це тому, що ближче до екватора колонію робити легше та перспективніше.