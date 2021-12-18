Як побачити "парад планет" 18 грудня 2021 року

Парад планет – це гарне явище, коли певна кількість планет опиняється по одній стороні від Сонця, а візуально вони розташовані неподалік одна від одної.

Сьогодні ми не побачимо "повноцінний" парад планет, але від того споглядати на небесну сферу буде не менш цікаво. Річ у тому, що у лінію вишикуються кілька цікавих об'єктів: Місяць, планети, карликові планети та навіть астероїд.

Читайте на сайті Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: переваги третього покоління революційних складаних смартфонів Samsung



Нічне небо приблизно о 18 годині 18 грудня 2021 року / Скриншот з віртуального планетарію Stellarium

Детальніше про "парад планет" 18 грудня 2021 року

Якщо дозволить погода, то на небесній сфері неозброєним оком можна буде розгледіти кілька цікавих об'єктів Сонячної системи, які вишикуються у лінію:

На сході зійде Місяць, який перебуватиме майже у фазі повні. Розташований наш єдиний природний супутник буде у сузір'ї Тельця. На заході, низько над горизонтом, можна помилуватися Венерою. Лівіше та вище від "вечірньої зорі", у сузір'ї Козерога, розташований Сатурн. Ще вище та лівіше, у сузір'ї Водолія, можна побачити Юпітер.

Це не надто разюче виглядає, але, взявши до рук якісний бінокль чи простенький любительський телескоп, можна значно розширити "парад планет". Радимо використовувати під час пошуків маловидимих об'єктів віртуальні планетарії, наприклад, Stellarium.

Місяць у сузір'ї Тельця виглядатиме дуже яскравим об'єктом, якщо скористатися оптикою без відповідного фільтра. Правіше від нашого супутника, у тому ж сузір'ї, розташована карликова планета Церера. Об'єкт матиме видиму зоряну величину +7,45m, тому проблем з його виявленням виникнути не повинно. Як варіант, можна орієнтуватися на яскраву зірку Альдебаран – Церера розташована приблизно на 7 – 8 градусів праворуч та 5 градусів вище від зорі. Вище та значно правіше від Церери, у сузір'ї Овна, можна побачити Уран. До речі його можна розгледіти й неозброєним оком, адже він має видиму зоряну величину +6,7m, але для цього потрібно чітко знати, де саме перебуває планета на небесній сфері, навколо не повинно бути яскравих джерел світла. У телескоп розгледіти газового гіганта буде простіше, але недосвідчена люди може кілька разів "проїхати" повз об'єкт, поки не зрозуміє, що дивиться саме на планету. Майже на 70 градусів правіше від Урана, у сузір'ї Водолія, розташована найвіддаленіша планета Сонячної системи – Нептун. Тут вже точно не обійтися без оптики, адже видима зоряна величина планети складає +7.9m, тобто неозброєним оком навіть за найчистішого неба роздивитися об'єкт не вийде. Нептун – міцний горішок й відшукати його на фоні численних зірок буде складно. Як й у випадку з Ураном, можна кілька разів пройти поглядом повз об'єкт.

Для пошуку планети пропонуємо орієнтуватися на яскраву зірку Псі (Ψ) Водолія, яка також має назву 91 Водолія. Нептун розташований на 3 градуси ліворуч та 4 градуси вище зорі. Нижче та правіше Нептуна, у тому ж сузір'ї Водолія, розташований астероїд Паллада. Це космічне тіло – друге за масою та розміром серед астероїдів, поступаючись першість Весті. Видима зоряна величина Паллади складає +9,9m, тому знайти об'єкт буде доволі тяжко. Орієнтуватися, як й у випадку з Нептуном, можна на яскраву зірку 91 Водолія. Астероїд розташований майже на 3 градуси правіше та на приблизно 9,5 градусів нижче від зорі. Як мовилося вище, у Водолії, правіше від Паллади, розташована найбільша планета Сонячної системи – газовий гігант Юпітер. З його пошуком проблем не виникне, адже об'єкт дуже яскравий. Поглянувши на планету у телескоп, можна побачити чотири Галілеєві супутники, екваторіальні смуги та Велику червону пляму. Нижче та правіше, у сузір'ї Козерога, розташувався володар кілець Сатурн. Він менш яскравий за Юпітер, але все одно його добре видно неозброєним оком. Використавши телескоп, ви, звісно, побачите кільця. У потужнішу оптику вже можна розгледіти так звану щілину Кассіні – проміжок між кільцями А та В, а також деякі супутники: наприклад, Япет, Титан, Рея, Діона, Тефія та Енцелад. З виявленням Венери також не виникне проблем, адже вона найяскравіший об'єкт вечірнього неба після Місяця. Сяятиме вона відносно низько над горизонтом. У телескоп можна спостерігати за тим, у якій фазі перебуває планета. Нижче Венери розташувалася карликова планета Плутон. Згадати про неї варто, але виявити її без серйозної апаратури не вийде. Річ у тому, що об'єкт розташований дуже далеко від Сонця, а його розміри дуже малі. Тому видима зоряна величина Плутона складає +14,4m. Також слід вважати, що він розташований дуже низько над горизонтом й маса атмосфери ще більше заважатиме спостерігачу виявити карликову планету.

Всього, використовуючи любительський телескоп, ви зможете виявити аж вісім об'єктів Сонячної системи. Та окрім цього можна буде насолодитися й іншим: зоряні скупчення, далекі галактики чи туманності.