Як планета може втратити материнську зірку

Вранці на сході, вибачте за тавтологію, сходить Сонце. Цей схід – це те, в чому ми не сумніваємося й це відбувається мільярди років поспіль. Але, виявляється, що не на всіх планетах можна це побачити.

Й мова йде не про планети, які перебувають у приливному захопленні й обернені до зірки лише однією стороною (щось подібне відбувається з Меркурієм). Мова йде про загадкові планети-сироти, які взагалі не мають зірки й вільно рухаються у космічному просторі.

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Фотографія регіону між Скорпіоном та Змієносцем, де відзначено розташування кандидатів на планет-сиріт / Фото Phys

Звідки беруться самотні планети

Планети-сироти надзвичайно важко виявляти. Це й не дивно, адже звичними методами виявлення екзопланет тут скористатися буде тяжко. Та все ж науковцям вдаєтсья це зробити. То ж як утворюються планети без зірок?

Астрономи досліджують це питання, але через невелику вибірку чітких відповідей немає. Існують дві доволі очевидні теорії формування:

Самостійне формування в результаті так званого гравітаційного колапсу газопилової хмари. Тобто планету утворюється у міжзоряній хмарі, де ще не сформувалася зоря чи не сформується взагалі. Наприклад, хмара виявилася замалою й там недостатньо маси для утворення зірки, але достатньо для утворення планети. Такий новоутворений об'єкт залишається самотнім у космічному просторі й рухається орбітою материнської хмари газу та пилу. "Класичне" утворення планети у протопланетному диску навколо зірки. Після формування планету викидає із зоряної системи внаслідок гравітаційних зрушень. Наприклад, така ситуація може бути, якщо біля материнської зірки відносно близько пролітає інша зірка. Або ж планета може стати "сиротою" через гравітаційну взаємодію з іншими планетами системи.

Цікаво те, що навіть на таких планетах чи на їхніх супутниках цілком може існувати життя.