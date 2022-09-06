Як підвищити швидкість мобільного інтернету на Android: 5 найкращих порад

Доступ в інтернет сьогодні є чи не найголовнішою функцією смартфона – часом навіть більш затребуваною, ніж можливість дзвонити. Однак що робити, коли швидкість доступу раптом упала і не дозволяє здійснювати навіть елементарні дії?

Швидкість інтернету може залежати від цілого ряду факторів – як з вашої сторони, так і з боку провайдера чи інших чинників. Варто пам'ятати, що часто проблема є комплексною.

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Повертаємо швидкий інтернет

Перш за все рекомендуємо перевірити загальну "засміченість" вашого смартфона. Річ у тім, що обробка запитів потребує певних ресурсів, таких як оперативна пам'ять, наприклад. Тому якщо у вас запущена велика кількість програм чи зайнята вся флешпам'ять (фотографіями, відео, музикою чи іншими файлами), то цим варто зайнятись у першу чергу.

Видаліть програми, якими ви не користуєтесь узагалі й закрийте ті, які непотрібні в цей момент. Річ у тім, що багато додатків для своєї роботи потребують інтернет-з'єднання й оновлень. Якщо таких багато, то сукупність їхніх фонових з'єднань створює велике навантаження. Крім того, такі додатки "з'їдають" велику частину потужності процесора, який також бере участь у процесі обробки запитів.

узагалі й закрийте ті, які непотрібні в цей момент. Річ у тім, що багато додатків для своєї роботи потребують інтернет-з'єднання й оновлень. Якщо таких багато, то сукупність їхніх фонових з'єднань створює велике навантаження. Крім того, такі додатки "з'їдають" велику частину потужності процесора, який також бере участь у процесі обробки запитів. Видаліть непотрібні файли. Кожній програмі потрібне місце для кешування даних. Деякі з них потребують кількох гігабайтів для нормальної роботи. Тому якщо у пам'яті смартфона не вистачає місця, це може призвести до того, що вона не зможе працювати стабільно. Перемістіть цінні файли на комп'ютер або в хмару, а різноманітні скриншоти, які вже виконали свою функцію, неякісні фотографії, російську музику та інший непотріб видаліть і не забудьте очистити кошик.

Неправильний тип з'єднання

До речі, якщо мова йде про месенджер Telegram, то його робота може помітно гальмуватися при накопиченні великої кількості кешованих файлів. Для швидкого доступу додаток завантажує файли в пам'ять і зберігає їх там тривалий час. Виправити це можна лише частково. Зайдіть у Налаштування – Дані та сховище – Використання сховища. Дочекайтесь, поки система визначить розмір кешу. Для початку встановіть строк їх зберігання на мінімальні три дні. А потім скористайтесь двома функціями очищення нижче і ви помітите, що завантаження нових файлів, діалогів, меню та стікерів стало значно швидшим. Однак якщо ви щодня переглядаєте дуже велику кількість контенту, ймовірно, за три дні його буде накопичуватись так само багато й очищувати доведеться щоразу вручну.

Обов'язково зверніть увагу на тип мобільної мережі. В Україні з 2020 року доступний 4G-інтернет (LTE), однак іноді в смартфоні може бути обрано підключення до 3G-мереж, які є повільнішими.

У різних виробників це меню може називатися по-різному. Зайдіть у Налаштування смартфона й оберіть меню, яке відповідає за налаштування SIM-карт та мобільних мереж. Оберіть потрібну вам картку й перейдіть у налаштування "Тип мережі". Оберіть зі списку 4G.

Поганий прийом мережі

Іноді це також є причиною падіння швидкості. Перемикання смартфона в режим польоту може усунути цю проблему, оскільки скидає деякі мережеві налаштування. Це змусить ваш телефон знову шукати доступні мережі й цього разу він може підключитися до кращої. Це актуально навіть для Wi-Fi.

Заощадження даних

Сповільнювати інтернет також здатен режим заощадження даних. Він є не у всіх смартфонах, а деякі виробники не дозволяють вмикати його одразу для всіх додатків, обмежуючись налаштуваннями для кожного окремо. Тож якщо ви вмикали відповідне налаштування, саме воно може бути причиною проблем.

Крім того, будь-яка встановлена програма може мати власні налаштування економії даних, керування яким можна знайти в налаштуваннях. Ви можете вимкнути заощадження для тих програм, з якими вам потрібна максимальна швидкість.

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Скидання налаштувань мережі (для Wi-Fi)

Якщо жоден із наведених вище методів не працює, можливо, настав час для повного скидання налаштувань мережі. У цьому випадку всі збережені мережеві параметри буде повністю видалено, і пристрій встановить новий зв’язок.

Щоб зробити це, зайдіть у Налаштування й оберіть меню керування Wi-Fi. Перейдіть на ваше з'єднання й оберіть "Видалити (забути) мережу". Після цього вимкніть Wi-Fi та знову ввімкніть. Оберіть зі списку свій та заново введіть пароль.

На завершення

Варто пам'ятати, що на швидкість мобільної мережі можуть впливати погода, географічне розташування (віддаленість від антен), матеріали, з якого зроблений будинок, в якому ви знаходитесь, та багато інших факторів. Зрештою, це може бути проблема вашого провайдера – тоді вам допоможе дзвінок у службу підтримки або ж зміна компанії, що надає вам послуги.