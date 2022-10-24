Павербанки, обігрівачі та ліхтарі: топ необхідних товарів, щоб підготуватись до відключень

Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі України, що створює загрозу всій енергетичній системі держави, а отже й нормальній життєдіяльності людей. Українці шукають способи підготуватися на випадок відключення електро-, водо-, тепло- чи газопостачання.

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka спеціально для 24 каналу склав перелік товарів, які варто придбати у разі відключень, а також визначив середню вартість найпопулярніших моделей та зібрав їх в єдиному розділі.

Не пропустіть Як правильно вибрати павербанк для різних пристроїв: смартфон, ноутбук та планшет

За останні два тижні ми спостерігаємо різке збільшення попиту на товари, необхідні на випадок енергетичної кризи. Зокрема, павербанки почали купувати майже в чотири рази частіше, ніж раніше, а свічки та газові пальники — у три рази. Крім того, ми спостерігаємо підвищення попиту на електрогенератори та ліхтарі (у 2,5 раза), а також зарядні пристрої та газові балони (у 2 рази). А ще українці вже готуються до холодної зими з потенційними відключеннями опалення та електрики. Про це свідчить збільшення попиту на буржуйки на 76% у порівнянні з попередніми місяцями,

– говорить Євген Образок, директор з маркетингу Rozetka.

Які прилади знадобляться, якщо не буде світла?

У випадку вимкнення електрики знадобляться павербанки (500 – 2000 гривень), а для більш тривалого забезпечення електроенергією — генератори (10 000 – 25 000 гривень). У світлу пору доби зарядити ґаджети можна за допомогою сонячних зарядних пристроїв (3000 – 4000 гривень). Підтримувати роботу ґаджетів певний час можна завдяки сонячним панелям (1000 – 13 000 гривень).

Освітлювати приміщення в темну пору доби допоможуть свічки (15 грн за штуку, 100 – 200 гривень за набір) та ліхтарі (300 – 600 гривень). Якщо не працюватиме телебачення та інтернет, стежити за новинами можна по радіо за допомогою портативних радіоприймачів (700 – 1000 гривень). Для живлення деяких електроприладів знадобляться лужні або вугільно-цинкові батарейки (100 – 600 гривень за набір).

Читайте на сайті Як підготувати смартфон до роботи без світла та зв'язку

А якщо відключать опалення?

Підтримувати комфортну температуру в приміщенні за відсутності стаціонарного опалення допоможуть конвектори (2000 – 3000 гривень), а також обігрівачі різних видів:

інфрачервоні (600 – 700 гривень),

керамічні (2000 – 4000 гривень),

масляні (3000 – 4000 гривень).

Альтернативою обігрівачам можуть стати буржуйки (4000 – 7000 гривень). Зігрітися також допоможуть пледи (200 – 600 гривень), ковдри (700 – 2000 гривень), термобілизна (200 – 900 гривень) та гарячі напої у термосах чи термокружках (300 – 700 гривень).

Чим замінити газ?

Якщо зник газ, готувати та підігрівати їжу можна завдяки туристичним мініплитам (500 – 1400 гривень), що працюють від газових балонів чи картриджів (80 – 200 гривень). Альтернативним варіантом можуть стати пальники на сухому пальному (50 – 60 гривень за упаковку).

Корисно Як залишатися на звʼязку, якщо пропала мережа: важливі поради

Чим ще слід запастися?

До перебоїв із водопостачанням можна підготуватися, завчасно придбавши мінеральну воду в пляшках (107 гривень за 6 штуку) чи бутлях (85 гривень за 2 бутлі). Також варто придбати додаткові бутлі для наповнення водою (250 гривень за бутель на 19 літрів).