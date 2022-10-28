Кожного року точаться суперечки про доцільність переходу на зимовий час. Таке рішення і справді є доволі сумнівним, однак практика досі зберігається, тож принаймні у 2022 році українцям доведеться перевести стрілки годинника. 24 канал розповідає як це зробити правильно і для чого.

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Як правильно перейти на зимовий час

Власникам смартфонів, комп'ютерів, смартгодинників та іншої аналогічної техніки не потрібно нічого спеціально робити. Годинники самостійно змінять час на потрібний в зазначену дату. Якщо з якихось причин цього не сталося – слід перевірити налаштування годинника.

На комп'ютері, наприклад, повинна бути ввімкнена опція автоматичного переходу на зимовий та літній час. За замовчуванням вона активна, однак і все ж могла бути випадково вимкнена під час налаштування.



Переконайтеся, що автоматичний перехід на літній/зимовий час увімкнено / Скриншот 24 каналу

На смартфоні слід переконатися, що час встановлюється автоматично, а не вручну. В такому випадку пристрій синхронізується з мережею оператора і саме таким чином отримує інформацію про час, дату і часовий пояс.



Час на смартфоні краще встановлювати автоматично /Скриншот 24 каналу

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Чому ми досі переходимо на зимовий час

Таке рішення пояснюється потребою продовження світлового дня, оскільки під кінець осені та взимку сонце заходить за обрій швидше. Також це аргументується метою економії електроенергії, хоч фактична економія насправді дуже сумнівна – це довела низка країн, які відмовилися від переведення стрілок годинника.

Щорічно таке рішення має більше критики ніж підтримки. Зокрема проти виступають лікарі, оскільки перехід на зимовий час супроводжується чималим стресом для організму, який вкрай негативно позначається на здоров'ї людей.