Пандемія коронавірусу внесла значні зміни у повсякденне життя людей. Невід'ємною частиною гардеробу кожного стала маска.

На ці зміни відреагували і технологічні компанії. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Костюм-захист від COVID-19

Наприклад, канадська компанія VYZR представила справжній футуристичний костюм, який має захистити людину від коронавірусу. В нього вбудували:

фільтр повітря;

захисний щиток;

USB-зарядку;

батарею, якої має вистачити на 8 годин.



Костюм від VYZR / Скриншот з відео

Коштує таке задоволення 250 доларів.

Для тих, кому потрібен додатковий захист, звичайних масок недостатньо. Ми перевинайшли засоби персонального захисту. Наш винахід можна легко носити впродовж довгого періоду,

– розповів співзасновник VYZR Єзін Аль-Куазі.

Він також відзначив, що у костюмі легко дихати і в ньому можна побачити обличчя один одного.

Технологічний хіт року

Проте, мабуть, найголовнішим гаджетом 2020 року став пульсоксиметр. Медичний прилад, про який більшість навіть ніколи не чула, став як ніколи актуальним.

Він вимірює кількість кисню у крові. Показники здорової людини – 95 – 99%. Якщо результат менший, то людина ймовірно хвора і має проблеми із диханням. Ця технологія стала настільки популярною, що її впровадили навіть Apple у своїх нових годинниках.



Apple додав пульсометр у свої годинники / Скриншот з відео

Доктор медицини Сумбул Десаі розповів, що під час дихання серце і легені працюють разом, щоб доставити кисень по всьому тілу. Насичення крові киснем – показник роботи організму і загального стану дихальної та серцево-судинної системи.

Поширення роботів

COVID-19 став також поштовхом до роботизації суспільства. Роботів почали використовувати у лікарнях, аби допомогти медичному персоналу впоратись із напливом нових пацієнтів, зокрема:

у Сполучених Штатах Америки;

Японії;

Південній Кореї.



Роботи, які допомагають медперсоналу / Скриншот з відео

А в Таїланді цілий загін роботів вийшов на роботу в одному з торгових центрів Бангкоку. Вони мали допомагати із прибиранням та запобігти поширенню коронавірусу серед відвідувачів.

Особливо діти люблять роботів. Думаю, це зовсім нова річ, і це відбулось у потрібний період, коли соціальне дистанціювання є мірою безпеки прямо зараз. Тож взаємодія з роботами може дуже допомогти в цей час,

– зазначила директорка компанії AIS Петра Банубанд.

Додатки для відстеження COVID-19

Також із початком пандемії у світі активно почали використовувати застосунки для відстежування поширення коронавірусу. У багатьох країнах створили додатки, які можна завантажити на смартфон.

Той через технологію bluetooth відстежує контакти користувача. І якщо він контактував із людиною, хворою на коронавірус, то отримує про це повідомлення. Це швидше, ніж тест на коронавірус і допомагає оперативніше виявити осередок спалаху хвороби.



Створили додатки, які виявляють COVID-19 / Фото AFP

Професор генетики в університеті Лунду Пол Френк зауважив: "У Швеції люди стараються слідкувати вказівкам уряду. Проте через недостатнє розуміння та відсутність чітких інструментів у боротьбі з COVID-19, уряду дуже важко будувати якусь конкретну стратегію".

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Щоправда, в таких мобільних застосунках досить багато недоліків. Такі додатки анонімні і не збирають жодної персональної інформації. Однак, застосунки Норвегії, Бахрейну та Кувейта Amnesty International вже визнала такими, що викликають занепокоєння з точки зору захисту приватних даних. А Ісландський додаток від COVID-19 просто стежив за пересуванням своїх користувачів