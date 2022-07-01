Мінцифри активно працює над розвитком застосунку та запровадженням нових функцій. Так, у воєнний час прямо в програмі з'явилося телебачення, гра де можна керувати байрактаром, та кілька важливих послуг.

Цікаво Федоров розставив усі крапки над "і" щодо повісток у Дії

З актуальних послуг для жителів територій, які постраждали від війни, працюють наступні можливості:

тут можна подати заявку на компенсацію за пошкоджене Росією майно. Зробити це можуть не лише фізичні особи, а й компанії.

а тут оформити запит на грант для допомоги бізнесу.

Як встановити застосунок Дія на смартфон

Аби встановити будь-який додаток на смартфоні під управлінням операційної системи Android вам знадобиться магазин додатків Google Play.

Отож відкриваємо магазин і робимо наступні дії:

У полі пошуку додатків введіть назву потрібного застосунку, в нашому випадку Дія; Далі виберіть потрібну програму із запропонованого списку знайдених. Важливо пересвідчитися у автентичності. У випадку з Дією автором програми є Ministry of Digital Transformation of Ukraine (Міністерство цифрової трансформації України). Після цього ви потрапляєте на головну сторінку застосунку де потрібно натиснути на кнопку "Встановити".



Встановлюємо або оновлюємо Дію на Android смартфоні швидко та легко / Фото 24 канал

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Як налаштувати автоматичне оновлення додатків на Android

Після встановлення програми на Android смартфон, вона буде оновлюватися автоматично, якщо ваш пристрій підключений до мережі Wi-Fi. Однак, якщо ви використовуєте лише стільникову мережу для з'єднання з інтернетом, програми можуть не оновлюватися. Таке налаштування встановлено за замовчуванням, щоб економити трафік та уникнути зайвих списань грошей, адже часто додатки мають чималий розмір, особливо це стосується ігор.

Якщо ж ви хочете, щоб ваші програми оновлювалися автоматично за будь-якого з'єднання з інтернетом, ви можете змінити налаштування дуже легко.



Налаштовуємо автоматичне оновлення застосунків / Фото 24 канал

Як встановити Дія на iOS

Алгоритм встановлення програм на смартфонах iPhone чи планшетах iPad дуже схожий. Тут є свій магазин програм AppStore, де можна знайти й встановити, або ж оновити потрібний застосунок.

Насправді все просто:

Заходимо в AppStore; Шукаємо програму Дія; Натискаємо на потрібний варіант; На головній сторінці застосунку натискаємо на кнопку "Встановити" чи "Оновити".



Оновлюємо Дію на iPhone / Фото 24 каналу

До теми 5 додатків, які негайно потрібно встановити на новий смартфон

Таким же способом ви можете оновити будь-який інший додаток, який цього потребує, якщо у вас не налаштоване автоматичне оновлення програм.

Встановлюємо Дію на смартфони Huawei

Якщо ви щасливий користувач смартфона компанії Huawei, ви можете помітити, що тут не має магазину Google Play попри те, що пристрій працює під керуванням операційної системи Android. Однак не варто перейматися, адже вихід є.

Huawei має власний магазин застосунків під назвою AppGallery. Тут є всі потрібні програми для вашого ґаджета включаючи застосунок Дія. Встановити його не становить жодних проблем. Виконуємо ті ж кроки, що й у попередніх алгоритмах.

Відкриваємо AppGallery. Вводимо в поле пошуку слово "Дія". Натискаємо на потрібний застосунок. Натискаємо на кнопку "Завантажити" або "Оновити".



Встановлюємо Дія на смартфон Huawei / Фото 24 канал

Далі смартфон сам виконає необхідні маніпуляції: завантажить пакет з додатком, встановить його та сповістить вас про успішне завершення операції.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.