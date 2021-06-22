Мова йде про вимерлий вид велетенських слонів Paleoloxodon antiquus, який мешкав на теренах Європи 780 – 30 тисяч років тому. Ці слони мали висоту до 4,2 метра та вагу до 15 тонн. Вчені виявили, що близько 400 тисяч років тому від виду відділився новий вид, який називається Palaeoloxodon mnaidriensis, та який є карликовим слоном.

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Palaeoloxodon mnaidriensis, карликовий слон / Фото Wikipedia

Наскільки швидко зменшився слон

Вчені вважають, що велетень Paleoloxodon antiquus заселив Сицилію близько 200 тисяч років тому, коли рівень моря був менший. Коли вода піднялася, слони опинилися в ізоляції. Згідно з дослідженнями новий вид Palaeoloxodon mnaidriensis генетично відділився від північного підвиду Paleoloxodon antiquus близько 400 тисяч років тому.

Вчені поки не впевнені, кому карликовий слон приходиться ближчим родичем – північному чи південному виду Paleoloxodon antiquus. Генетично – північному. Проте, згідно з дослідженням черепа карликовий слон більше подібний на слонів південної Європи.

Перебуваючи в ізоляції, деякі тварини починають збільшуватися або зменшуватися. Наприклад, острівний гігантизм яскраво проявив себе у Новій Зеландії, де виникли моа та орли Хааста. Карликовий слон Palaeoloxodon mnaidriensis являє собою протилежну сторону еволюції, коли, ймовірно, через відсутність хижаків, обмежений ареал існування та через малу кількість їжі тварини зменшуються у розмірах.

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Вчені успішно здобули давню ДНК із залишків слонів, які знайшли у печері Пунталі, Сицилія. ДНК видобули з внутрішнього вуха тварини. На її основі й провели дослідження.

Виявилося, що перед вимиранням карликовий сицилійський слон мав масу 15% від "початкової". Це означає, що слони втрачали 200 кілограмів на покоління. Також кожне нове покоління було на 4 сантиметри нижчим за попереднє.

Масштаби "карликовості" в результаті цього швидкого еволюційного процесу разючі. Це призвело до втрати маси тіла майже на 85% в одного з найбільших ссавців, які коли-небудь існували на Землі. Вимерлі карликові слони є нащадками гігантів та входять в їх число. Це приклади еволюції на островах, який дуже інтригує,

– ділиться враженнями експерт з молекулярної біонауки Аксель Барлоу.