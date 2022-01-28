Це потрібно видалити негайно: як очистити пам'ять на андроїд смартфоні

Пам'ять – найбільш цінний ресурс смартфона і її постійно бракує. Скільки б у нас не було вільного місця, воно стрімко зменшується і рано чи пізно його доводиться очищати від непотрібних файлів.

Кожного разу у пошуках непотрібних файлів на смартфоні ми натрапляємо на папку "Інше", яка має найбільший об'єм і яку не можливо просто так очистити. На жаль, не всі програми оптимізації пам'яті справляються з цією проблемою. Розповідаємо, навіщо потрібна папка "Інше" на андроїд та як її почистити.

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Що ж таке папка "Інше"

Папка "Інше" містить масу системного сміття, яка накопичується під час встановлення та видалення програм, а також у процесі їх роботи. Часто туди потрапляє різноманітний кеш, мініатюри галерей, для швидшого відображення фото та сотні різноманітних файлів визначених системою, як інше.

Через це розділ постійно збільшується, а пам'ять вашого пристрою зменшується. Однак побачити, що на смартфоні купа файлів у розділі "Інше" ви можете, а от очистити ці дані так легко вже не вийде. Загалом є два способи:

перебрати усі додатки та файли практично в ручну, очищуючи кеш кожної програми;

та використати спеціальні додатки для очищення, однак тут варто діяти обережно, адже легко можна видалити важливий файл чи програму.



​Папка "Інше" може містити дуже багато непотрібних файлів / Фото 24 каналу

Як очистити кеш на андроїд вручну

Очищати смартфон від кешу різноманітних додатків варто хоча б раз у місяць, а краще частіше. Чимало користувачів просто ігнорують цей момент і потім дивуються, куди зникає вільне місце на їхньому пристрої.

Зараз ми розкажемо, як можна почистити смартфон від системного сміття вручну. Так, це не проста і довга процедура, але видалити ненароком щось важливе набагато важче.

Зайдіть у Налаштування;

Виберіть "Програми та сповіщення" та натисніть "Показати всі програми";

У вас з'явиться список програм. Перевірте їх усі окремо або виберіть ту, яку хочете очистити;

Далі натисніть "Сховище та кеш", потім "Очистити кеш".



Очистка кешу в додатку / Фото 24 каналу

За таким сценарієм вам потрібно перевірити та очистити практично усі програми, якими ви користуєтеся. В пріоритеті браузер, Instagram, додатки месенджерів та соцмереж. Саме вони накопичують просто неймовірну кількість додаткових файлів для роботи.

Особливо це стосується Telegram, який зберігає у пам'яті смартфону кожне відео, анімацію, фото чи мініатюру, для швидкої роботи. Часто кеш цього додатку сягає кількох гігабайтів.

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Як видалити ескізи галереї андроїд

Android зберігає у пам'яті пристрою мініатюри фото у галереї для того, щоб ви швидше могли знайти потрібне зображення, а не чекати, поки воно підвантажиться. Якщо у вашій галереї багато знімків – дублікати у вигляді мініатюр також можуть займати чимало місця.

Видаляємо ескізи мініатюр:

Завантажте будь-який менеджер файлів, який відображає приховані файли та папки. Наприклад, ES File Manager.

Після завантаження відкрийте програму та увімкніть у налаштуваннях показ прихованих файлів.

Відкрийте кореневу папку "DCIM" у сховищі телефону, де зберігаються приховані файли.

Знайдіть папку ".thumbnails" і видаліть її.

Як почистити кеш на андроїд за допомогою додатків

Рекомендуємо активувати синхронізацію даних з галереї зі зручним хмарним сервісом. Так ви зможете перекидати фото у хмару і періодично видаляти їх з пристрою, звільняючи на ньому місце. Доступ до фото у хмарі можна отримати, як з додатка на смартфоні, так і з комп'ютера.

Очистити кеш додатків, сміттєві файли та інші непотрібні дані можна й за допомогою спеціалізованих додатків. Ми вже зазначали, що використовуючи такі додатки існує ризик випадково видалити важливі дані чи програми, тож користуватися ними потрібно з особливою уважністю.

Уважно читайте опис функцій в таких програмах, перевіряйте галочки біля файлів, а краще додатково ознайомтеся в інтернеті з тим, як саме працює додаток, що він робить і як правильно ним користуватися.

Додатків для очистки пам'яті смартфону існує чимало, однак ми виділимо два найбільш популярних та ефективних – це CCleaner і SD Maid: вони працюють за принципом оптимізації простору на диску та оперативної пам'яті.

Запустіть CCleaner та натисніть "Швидке очищення";

Якщо завантажили SD Maid, то запустіть програму та натисніть пункт "Сміття".

Після цього програма запитає дозвіл: погодьтеся із запитом та натисніть "ОК".

Дотримуйтесь інструкцій з налаштування та запустіть перевірку.

Після перевірки з'являться файли, виділені жовтим маркером. Виділіть їх та видаліть.

Якщо запустити меню програми, там же можна знайти і пункт "Система". Там також варто запустити перевірку, щоб видалити непотрібні файли.



Очищення пам'яті за допомогою CCleaner / Фото 24 каналу

Проводити таку очистку потрібно хоча б раз в місяць. Тільки за рік у смартфоні з'являється велика кількість системного сміття, впоратися з яким не можуть навіть спеціальні додатки.

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Видаляємо зайві файли, додатки й сміття

Варто не забувати очищувати смартфон від непотрібних файлів та сміття, яке могло назбиратися у галереї чи теці завантаження. Велике скупчення цих файлів постійно зменшує місце на смартфоні й це негативно впливає на швидкодію пристрої, особливо, якщо місця залишилося зовсім мало.

Фото і відео

Зайдіть у галерею та перегляньте медіафайли, видаліть не потрібні фото та відео файли. У галереї перед видаленням ви можете переглянути всі файли, щоб випадково не видалити те, що дійсно необхідно.

Зайдіть у галерею та перегляньте медіафайли, видаліть не потрібні фото та відео файли. У галереї перед видаленням ви можете переглянути всі файли, щоб випадково не видалити те, що дійсно необхідно. Завантаження

Зайдіть в розділ "Завантаження", зазвичай там теж збирається ціла купа непотрібного сміття, через яке андроїд гальмує. Перегляньте файли в завантаженнях і видаліть те, що не потрібно.