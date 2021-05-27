Для чого Google Chrome кешує файли

Файли кешу, які накопичують додатки, використовують для пришвидшення роботи браузера та відкриття сайтів, які ви часто відвідуєте. Це дозволяє мобільному браузеру швидше завантажити сайт ніж якби ви відкривали його без кеша.

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Але якщо швидкість відкриття сайтів для вас не є важливим показником, натомість ви хочете вивільнити більше місця у пам'яті вашого смартфона, ви можете періодично очищати кеш Google Chrome, який часто займає 2-3 гігабайти (далеко не кожна сучасна гра займає стільки місця на смартфоні).

Як очистити кеш в Google Chrome для Android

Як бачите, з точки зору функціонального навантаження кеш може бути дуже навіть корисний. Інша справа, що витрачати кілька гігабайт пам'яті на браузер хочуть далеко не всі. Отже, потрібно звільнити забите файлами кеша місце, що особливо актуально для пристроїв з невеликим об'ємом пам'яті. Ось, як це зробити:

Перейдіть в "Налаштування" і відкрийте розділ "Додатки";

У вікні, знайдіть вкладку браузера Chrome;

Звідси перейдіть в розділ "Пам'ять" – "Управління місцем";

Натисніть на кнопку "Звільнити місце" і дочекайтеся видалення.

Важливо. На різних смартфонах алгоритм дій може дещо відрізнятися, але логічна послідовність схожа, тому проблем з очисткою виникнути не повинно.



Очищуємо Google Chrome від кешу (натисніть для збільшення) / Скриншот 24 каналу

Видалення відбудеться не відразу, особливо, якщо у вас Chrome займає багато місця. Спочатку браузер розрахує точний обсяг зайнятого простору, потім визначить незначні файли і зітре їх. Все це може зайняти від декількох секунд до приблизно півхвилини.

У результаті велика частина кешованих даних видалиться, звільнивши простір. Втім, збільшити місце на смартфоні можна не лише очищаючи кеш браузера. Як звільнити простір на смартфоні ми раніше писали у нашому матеріалі, тож, якщо вас цікавить ця тема – мерщій читати.

Чи потрібно видаляти кеш в Chrome

Можливо, ви звернули увагу, що у вкладці "Сховище Google Chrome" є три кнопки:

"Звільнити місце";

"Налаштувати";

і "Видалити всі дані".

Рекомендуємо обирати лише перший варіант, тому що налаштування запропонує вам вручну вибрати, які файли видаляти, а які ні, що займе багато часу і відніме у вас чимало сил.

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Видалення всіх даних зітре взагалі всі вкладки, всю історію, логіни і паролі і багато іншої інформації, що не дуже зручно. А ось механізм "Звільнити місце" діє автоматично і залишає те, що потрібно.

Насправді Chrome наповнюється файлами кеша досить швидко. Тому ми рекомендуємо проводити чистку раз у півтора-два місяці. Тоді ви будете підтримувати простір у пам'яті свого смартфона у чистоті.