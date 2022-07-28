Усе робиться доволі швидко. Перед тим, як продемонструвати це, зазначимо, що найбільше кешу накопичують додатки з якими ви найчастіше взаємодієте. Це месенджери, браузери та ігри.
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Якщо ви помітили, що ваш смартфон почав працювати повільніше, або довго відкриває галерею чи програми – очистка кешу може допомогти повернути колишню швидкість та звільнить трохи пам'яті на пристрої.
Як очистити кеш на смартфоні
Щоб очистити кеш програми на Android, вам потрібно виконати наступні дії:
- Відкрийте "Налаштування",
- Перейдіть у розділ "Пам'ять", або "Програми",
- Виберіть пункт "Програми", або "Інші програми",
- Оберіть потрібну програму, або введіть її назву у пошуку,
- Виберіть пункт "Очистити кеш" (іноді потрібно додатково обрати пункт "Дані програми").
Ви також можете зробити це за таким алгоритмом:
- Налаштування,
- Програми та сповіщення,
- Переглянути всі програми,
- Торкніться потрібного додатку,
- Перейдіть до "Пам’ять і кеш" і натисніть "Очистити кеш".
Очистка кешу на Android смартфоні / Фото 24 каналу
Можна також використати спеціальні застосунки від сторонніх розробників. Однак ці програми потребують додаткових дозволів, щоб працювати належним чином, часто мають забагато реклами, не завжди видаляють кеш, а частенько видаляють зовсім не те що потрібно.
Як очистити куки на Android
Файли cookie зберігають інформацію про веб-перегляд, тому вам доведеться перейти до налаштувань вашого браузера, щоб очистити їх. Використовуючи Google Chrome для Android як приклад, вам потрібно зробити наступне:
- Торкніться піктограми з трьома вертикальними крапками у верхньому правому куті.
- Перейдіть до пункту "Історія",
- Оберіть "Очистити дані веб-перегляду",
- Виставте прапорці "Cookie і дані сайтів", "Кешовані зображення та файли",
- Натисніть "Очистити дані".
Очищаємо куки в браузері смартфона / Фото 24 канал
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Також варто не забувати очищувати смартфон від непотрібних файлів та сміття, яке доволі регулярно накопичується в процесі роботи. Не забувайте про старі та неактуальні фото лічильників у галереї, які вам вже не потрібні, або файли з теки "Завантаження".
Велике скупчення цих файлів постійно зменшує місце на смартфоні й це негативно впливає на швидкодію пристрої, особливо, якщо місця залишилося зовсім мало.