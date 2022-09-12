В ідеалі слід чистити телефон принаймні один раз на день, дотримуючись інструкцій з очищення, наведених у посібнику з експлуатації телефону. Неправильне чищення пристрою (наприклад, використання спирту та паперових рушничків) може призвести до пошкодження покриттів, що захищають екран. 24 канал розповідає про більше безпечних засобів, які зроблять свою справу.

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Ми покажемо вам найпоширеніші способи правильного очищення телефону від мікробів і бруду, особливо для телефонів з олеофобним покриттям.

Дезинфікуючі серветки та спеціальний розчин

Якщо ви взяли телефон до рук після того, як торкалися ручки дверей або поручні в автобусі, перше, що захочеться зробити – протерти його спиртом. Не робіть цього! Чистий спирт може пошкодити і навіть стерти олеофобні та гідрофобні покриття, які захищають дисплей та інші порти вашого телефону від потрапляння олії та води.

В ідеалі потрібно використовувати спеціальні розчини призначенні для очищення екранів та техніки. Найбезпечніше використовувати дезінфікуючі серветки, які містять 70% ізопропілового спирту для очищення екрана телефону.

До пандемії виробники техніки не радили використовувати дезінфікуючі серветки для очищення екранів смартфонів, але згодом, наприклад Apple повідомила, що можна використовувати серветки Clorox Wipes та інші з аналогічною концентрацією.



Виробники пропонують готові рішення для очистки екрана / Фото Amazon

Аналогічно можна використовувати і спеціальні розчини, які зазвичай мають вигляд спрею зі схожою рецептурою (70% ізопропілу). Однак тут слід дотримуватися важливого правила – розприскувати розчин слід на м'яку безворсову (мікрофіброву) тканину і протирати екран смартфона у вимкненому стані.

Іншим варіантом для щоденного очищення є спеціальна установка з ультрафіолетовим світлом, наприклад, PhoneSoap. Ця компанія, що виробляє ультрафіолетове світло, стверджує, що її продукт вбиває 99,99% мікробів і знищує бактерії. Такі прилади почали активно продавати під час пандемії коронавірусу. Наскільки вони можуть захищати від можливості заразитися короною, невідомо, але вони точно зроблять ваш смартфон чистішим і захистять від низки різноманітних бактерій,

Для протирання використовуйте мікрофіброву серветку

Плями від відбитків пальців можуть дуже сильно дратувати, крім того, їх важко уникнути, тому що ваша шкіра постійно виробляє жир. Це означає, що кожного разу, коли ви берете в руки телефон, на ньому обов'язково залишаються відбитки пальців.

Найбезпечніший і найефективніший спосіб очистити екран – за допомогою серветки з мікрофібри. Якщо екран відчайдушно потребує очищення, змочіть серветку з мікрофібри дистильованою водою, а потім протріть нею екран – уникайте потрапляння води безпосередньо на екран. Таким чином можна очищувати і корпус пристрою.

Ви також можете спробувати наклейку з мікрофібри для очищення екрана, яку можна наклеїти на задню панель телефону і відклеїти, коли вам потрібно буде протерти його. На ринку чимало спеціалізованих аксесуарів для очищення, тож ви можете вибрати той, який вам найбільше подобається.



Спеціальні мікрофіброві серветки не пошкодять екран / Фото ting.blog

Як правильно видалити великі часточки піску та бруду

Ворсинки, пісок та великі частинки бруду можуть забиватися в маленьких портах вашого телефону, в щілинах, де екран стикається з корпусом і в динаміку.

Найкращий спосіб видалити пісок і ворсинки – це скотч. Ви можете прикласти його вздовж складок і динаміка, а також згорнути в рулон і акуратно помістити в порти. Липкість стрічки витягне будь-які ворсинки або пісок, які можуть застрягти у вашому телефоні.

Для менших отворів динаміків, до яких стрічка не може дістатися, використовуйте зубочистку (але обережно). Звісно, найкраще для цього підійде спеціальне обладнання, яке допоможе висмоктати бруд з дрібних роз'ємів, як пилосос. До речі, у такій ситуації краще не використовувати стиснене повітря для продування роз'ємів чи динаміків, адже можна загнати бруд ще далі в корпус смартфона.

Очищення смартфона від макіяжу

Коли ви наносите макіяж на все обличчя і вам потрібно зателефонувати, вгадайте, де потім цей макіяж може залишитися? Правильно, на екрані вашого телефону. І хоча ви можете використовувати засіб для зняття макіяжу щовечора, ви не повинні використовувати його як очищувач екрана через деякі хімічні речовини, які можуть зашкодити екрану.

Замість цього, ви можете використовувати вологу тканину з мікрофібри для очищення телефону, а потім кинути цю тканину в пральну машину. Ще одна важлива порада – не слід змочувати тканину у воді – зайва волога лише зашкодить. Натомість використовуйте спрей чи розбризкувач, щоб нанести вологу на тканину.

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Як чистити вологостійкі телефони

Якщо у вас водонепроникний телефон з класом захисту IP67 і вище, не слід думати, що ви можете промити його водою. Хоча ці телефони можуть витримувати занурення до 30 хвилин у воду на глибину до одного метра, набагато краще використовувати вологу або мокру тканину для очищення. Потім протріть телефон сухою м'якою тканиною, щоб видалити воду. Обов'язково витріть насухо всі динаміки та порти.



Захист від вологи не означає, що смартфон можна купати / Фото PxHere

Занурення телефону у воду або проходження його під краном призведе до потрапляння води в порти, а це означає, що ви не зможете зарядити його, поки вони не висохнуть, а це може зайняти деякий час. Пам'ятайте, що наявність водонепроникного телефону – це більше про душевний спокій у разі неочікуваної ситуації, ніж про можливість брати смартфон із собою в душ.

Чого слід уникати під час очистки смартфона

Ми підготували для вас корисні поради, як правильно очистити ваш смартфон, але додатково хочемо наголосити на кількох продуктах, які в жодному разі не рекомендують застосовувати для очищення техніки і в першу чергу смартфонів.

Дезінфікуючий засіб для рук

Оскільки деякі дезінфікуючі засоби для рук містять такі інгредієнти, як ароматизатори та етиловий спирт, краще тримати їх подалі від екрану телефону. Однак, якщо ви торкалися чогось поза домом, вам слід продезінфікувати руки, перш ніж торкатися телефону, щоб запобігти поширенню вірусів і бактерій.

Засіб для миття вікон

Це може здаватися логічним, адже і там і там скло, здавалося б, що може піти не так. Ви чистите дзеркала та вікна засобом для миття вікон, і вони блищать, тож, мабуть, його можна використовувати на телефоні? Неправильно! Деякі телефони мають захисне покриття, яке протистоїть воді та маслу і яке з часом може зношуватися і надто, коли ви протираєте екран такою агресивною хімією.

Засоби для чищення кухні

Стійкість екрана до подряпин не знищується миючими засобами, але зняти захисне покриття таким чином вдасться дуже легко. Ось чому Apple також рекомендує не використовувати для чищення iPhone побутові засоби для чищення, в тому числі відбілювачі.



Забудьте про побутову хімію / Фото Unsplash

Паперові рушники

Вони можуть бути ідеальним засобом для прибирання вашого столу, але тримайте їх подалі від телефону. Папір може подрібнюватися і забиватися в динамік та стики корпусу, що значно ускладнить його чистку. Паперові рушники можуть навіть залишити подряпини на екрані.

Медичний спирт

Оскільки багато нових телефонів мають захисне покриття, спирт може з часом швидше його зносити, що робить ваш телефон більш схильним до подряпин. Обов'язково перевіряйте наявність спирту в складі будь-якого "безпечного у використанні" засобу для чищення екрана телефона. Компанія Apple рекомендує уникати використання спирту при чищенні своїх пристроїв.

Засіб для зняття макіяжу

Деякі засоби для зняття макіяжу можуть містити хімічні речовини, які можуть негативно впливати на електронний екран.

Стиснене повітря

Ваш телефон є делікатним, тому вдування великої кількості повітря в його корпус може спричинити пошкодження, особливо мікрофону. Виробники спеціально застерігають від використання стисненого повітря.

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Мило для посуду та мило для рук

Попри те, що мило для посуду та мило для рук може бути м'яким, єдиний спосіб його використання – це змішати його з водою. Більшість виробників техніки рекомендують тримати воду подалі від телефону, тому знову ж таки, використовуйте вологу тканину.

Оцет

Це під повною забороною за жодних умов. де б ви не прочитали цю пораду. Оцет запросто позбавить вас захисного покриття на екрані. Дехто рекомендує змішати його навпіл з водою, але ми порадимо забути про це взагалі і використовувати поради описані вище.

Сподіваємося наші поради будуть корисними для вас. Пам'ятайте – дбати про техніку потрібно належно і тоді вона служитиме вам вірою та правдою багато років. Ми ж потурбуємося, щоб ви дізналися про корисні та актуальні поради у рубриці Поради Техно 24.