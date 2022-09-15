Як правильно очистити екран ноутбука та не пошкодити його

Бруд, пил та плями відбитків пальців не роблять шкоду вашому монітору чи ноутбуку, але вони, безумовно, можуть відволікати вас під час роботи або перегляду улюбленого фільму. Якщо ваш монітор забруднився – настав час його почистити, але робити це потрібно правильно.

Ви можете подумати, що почистити монітор легко, і ви матимете рацію. Але процес цей дещо складніший, ніж просто протерти його куточком футболки або, що ще гірше, паперовим рушничком. Ось кілька важливих порад, що можна і що не можна робити.

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Як не пошкодити монітор чи екран комп'ютера

Перш ніж ми почнемо, варто розповісти про те, чого робити у жодному разі не можна. Випадкове пошкодження монітора – це та помилка, якої ми хочемо уникнути очищуючи його від бруду і якщо робити це не правильно, пошкодження неодмінно будуть.

По-перше, уникайте агресивних речовин! Це означає ніяких очищувачів на основі спирту або аміаку (наприклад, розведений медичний спирт). Ці засоби можуть пошкодити екран, знявши антиблікове покриття, викликати ефект замутнення екрану або ще щось гірше. Монітори пройшли довгий шлях від гігантських скляних ламп олдскульних ЕПТ-екранів, але це означає, що вони стали набагато чутливішими.

По-друге, будьте обережні з тим, чим ви протираєте екран. Паперові рушники можуть здатися хорошим варіантом, але вони залишають масу волокон, які ще більше забруднюють кран. Крім того, вони достатньо абразивні, щоб вкрити екран ноутбука, комп'ютера чи монітора сотнями дрібних подряпин. Те ж саме можна сказати про футболки або інші побутові ганчірки, які годяться для протирання пилу на меблях. Деякі можуть містити часточки піску, металу та інших небезпечних для екрана елементів.



Очищати екран чи монітор краще регулярно / Фото Unsplash

По-третє, ніколи не розпилюйте засіб для очищення безпосередньо на монітор. Надлишок рідини ризикує зібратися в кутку екрана, просочитися всередину через крихітні слабкі місця і завдати шкоди чутливим матеріалам всередині.

Як правильно очистити монітор комп'ютера

Стиснене повітря

Для простого очищення від пилу достатньо струменя стисненого повітря та швидкого витирання насухо. Якщо ви регулярно чистите ноутбук чи комп'ютер, такого режиму прибирання повністю достатньо.

Спеціальні серветки

Що ж до того чим витирати екран від пилу, то найкраще підійдуть спеціальні серветки з мікрофібри. Такі серветки надзвичайно м'які (на мікроскопічному рівні) і відомі тим, що притягують пилюку й поглинають жир. Найголовніше, що вона не пошкодить ваш екран. Також підійдуть спеціальні серветки для очищення монітора, які можна придбати практично в будь-якому магазині техніки.

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Звичайно, переконайтеся, що тканина чиста, перш ніж використовувати її, і будьте особливо обережні, щоб жодна піщинка не потрапила на волокна. Одна плямочка бруду або піску може завдати більше шкоди, ніж вся ваша ретельна підготовка. Саме тому варто слідувати кільком простим правилам:

Час від часу замінюйте мікрофіброву ганчірку на нову.

Ніколи не використовуйте серветку для чищення монітора для меблів та інших поверхонь

Тримайте комплект очищення екрана окремо від інших речей, бажано в закритому футлярі чи тумбі, щоб він не припадав пилом.



Використовуємо мікрофіброві серветки / Скриншот з відео

Вода та розчини для очищення

Для підвищення ефективності очищення можна дещо змочити ганчірку дистильованою водою (без домішок, щоб випадково не пошкодити екран), але не настільки, щоб з неї можна було вичавити воду. Пам'ятайте, нам не потрібно, аби рідина стікала по екрану і збиралася по краях і кутах.

Також можна використовувати спеціальні розчини для очистки моніторів, телевізорів та екранів, які продаються в магазинах техніки. Зазвичай вони доступні у вигляді розпилювачів, тож пам'ятайте, що достатньо кілька разів розпилити розчин на ганчірку і тоді витирати екран.

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Робимо плавні рухи без надмірних натискань

Під час протирання екрана не надто натискайте на нього, аби не пошкодити матрицю. Деякі монітори можуть бути дуже делікатними та нестійкими до натискань, тож краще кілька додаткових разів протерти одну й ту ж зону, аніж потім оплачувати дорогий ремонт.

Протираючи екран, намагайтеся уникати кругових рухів та старайтеся робити це рівномірно. Також не варто полірувати одне й те ж місце. Найкраще робити це легкими розмашистими рухами з боку в бік або зверху вниз. Це може здатися банальним, але знову ж таки, ми чистимо чутливу електроніку, а до своєї техніки потрібно ставитися з належною делікатністю.