Як New York Times підбирає найбільш клікбейтні заголовки

Техноблогер Том Клівленд дослідив, як видання New York Times експериментує з заголовками до своїх статей. Він витягнув всі види заголовків і дані по їх тестуванню через відкриті API цього ЗМІ і прийшов до цікавих висновків.
Всіх відвідувачів сайту в момент візиту розбивають на групи – іноді їх кількість може сягати семи. Їм показують різні заголовки однієї й тієї ж статті. Тобто кожна група бачить різний заголовок. Потім визначають, на що аудиторія реагує краще. І під кінець найцікавіший для читачів варіант присвоюють статті, під яким вона і буде опублікована надалі.
Цікаво Instagram і Facebook почали глобальне тестування приховування лайків
Що виявив блогер
Виявилося, статті, які пройшли такий відбір, на 80 відсотків частіше потрапляють у розділ найбільш популярних. Іноді, зазначає блогер, суть в підборі правильного слова. Але частіше – порівняння різних за емоційною зарядкою заголовків.
Іноді зміни в заголовку мінімальні – тут бачимо, що "In" привернуло більше уваги читачів, ніж "in" / Фото Tom Cleveland
- В середньому перевірка ефекту йде протягом перших шести годин після публікації статті.
- Часто NYT починає повторно змінювати заголовок, щоб зробити статтю ще більш клікбейтною. Прикладом автор дослідження наводить заголовок публікації про Меган Маркл, який з "її життя не було казкою, вона втратила свободу й ідентичність" перетворився на "життя в королівській родині довело мене до самогубства".
- 90 відсотків статей живе на головній сторінці 9 годин.
- Іноді один заголовок може набрати 90 відсотків переглядів, а другий всього 10 – вибір очевидний.
- Видання проганяє через систему тестування лише невелику частину статей. Невідомо, з чим це пов'язано. Але автор припускає, що річ у тім, що більшість доходів NYT отримує не від реклами й кліків по ній, а від платних підписок. Це зменшує залежність від кричущих заголовків.
Історія одного заголовка прослідковується у міру розвитку історії, про яку написали статтю / Фото Tom Cleveland