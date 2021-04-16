Всіх відвідувачів сайту в момент візиту розбивають на групи – іноді їх кількість може сягати семи. Їм показують різні заголовки однієї й тієї ж статті. Тобто кожна група бачить різний заголовок. Потім визначають, на що аудиторія реагує краще. І під кінець найцікавіший для читачів варіант присвоюють статті, під яким вона і буде опублікована надалі.

Цікаво Instagram і Facebook почали глобальне тестування приховування лайків

Що виявив блогер

Виявилося, статті, які пройшли такий відбір, на 80 відсотків частіше потрапляють у розділ найбільш популярних. Іноді, зазначає блогер, суть в підборі правильного слова. Але частіше – порівняння різних за емоційною зарядкою заголовків.



Іноді зміни в заголовку мінімальні – тут бачимо, що "In" привернуло більше уваги читачів, ніж "in" / Фото Tom Cleveland

В середньому перевірка ефекту йде протягом перших шести годин після публікації статті.

Часто NYT починає повторно змінювати заголовок, щоб зробити статтю ще більш клікбейтною. Прикладом автор дослідження наводить заголовок публікації про Меган Маркл, який з "її життя не було казкою, вона втратила свободу й ідентичність" перетворився на "життя в королівській родині довело мене до самогубства".

90 відсотків статей живе на головній сторінці 9 годин.

Іноді один заголовок може набрати 90 відсотків переглядів, а другий всього 10 – вибір очевидний.

Видання проганяє через систему тестування лише невелику частину статей. Невідомо, з чим це пов'язано. Але автор припускає, що річ у тім, що більшість доходів NYT отримує не від реклами й кліків по ній, а від платних підписок. Це зменшує залежність від кричущих заголовків.



Історія одного заголовка прослідковується у міру розвитку історії, про яку написали статтю / Фото Tom Cleveland