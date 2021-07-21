Як зберегти задоволення від роботи працюючи з дому – досвід колективу ASKfm

Не встигли ми моргнути, а на календарі вже 18-й місяць нової реальності, де робота – онлайн, переговори з партнерами – у зумі, а нових колег ви бачили тільки на аватарках у корпоративному чаті. Бізнес, який вчасно пішов на віддалену роботу, зміг швидше перебудувати робочі процеси під нову реальність. Саме так вчинили всі проєкти групи Noosphere, що допомогло уникнути високого рівня захворюваності.

Команда ASKfm (анонімна соціальна мережа на 348 мільйонів користувачів) почала віддалену роботу з величезного буму в Латиноамериканських країнах. Більше 1 мільйона користувачів на початку пандемії масово повернулися у свої акаунти, ностальгуючи за спілкуванням, якого різко стало не вистачати в офлайні.

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Додаток, вийшов на 1 місце у плей маркеті Google в Мексиці, у той час, як всі співробітники українських і латвійського офісів звикали до роботи з дому.

"Найважчим було на початку віддаленої роботи перестати працювати. Все через різницю часових поясів з Мексикою, де на почтку карантину тренд відвідуваності злетів у десятки разів, ми продовжували генерувати ідеї і після роботи, оскільки розуміли, що карантин – це наш час", – Марина Marketing TL.

Ці 1.5 року віддаленої роботи виявилися продуктивними для команди. Запуск нових публічних і анонімних чатів, пакети монет і ASKfm-підписка – ось далеко не повний перелік оновлень, які вийшли за час пандемії.

Робота у високому темпі може швидко привела до зниження продуктивності. Щоб зберегти настрій команди у колективі проєкту з'явився ряд корисних традицій:

Починати робочий тиждень з загального дзвінка;

Кожен день ділитися апдейтами з командою;

В кінці кварталу особисто презентувати свої результати;

Зустрічатися командою поза роботою.

Кращі корпоративи ми вирішили провести на природі. Це кращий варіант для безпечного спілкування в сучасних реаліях. Частина команди вже вакцинувалася і ми виконуємо усі умови, щоб це довгоочікуване спілкування було комфортним та безпечним,

– Яніс CEO ASKfm

Так як офіси проєкту розташовані в Ірландії, Латвії та Україні, деякі колеги не бачилися всю пандемію. Було приємно нарешті зустріти тих, з ким щодня на зв'язку.

Багато говорили про карантин, емоційне вигорання, хобі та обговорювали роботу!

"У мене взагалі не було вигорання. Я настільки люблю те чим займаюся, що навіть на зустрічі з друзями ми всі обговорюємо роботу. Що крутого зробили, як вирішили ту чи іншу проблему. Це дуже мотивує!" – Денис Java TL.

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Як не вигоріти та продовжити працювати із задоволенням

Сидяча робота і карантинні реалії, у яких дорога до "офісу" займає не більше кількох хвилин, не залишили сумнівів для вибору формату корпоративу. Активні ігри, велика територія для прогулянок і танці під загальний плейлист.

Зустрічі командою – важливий момент для підтримки позитивного настрою співробітників. Дух товариства, спілкування віч-на-віч, якого часто не вистачає в діловому листуванні – те, що важливо не втратити, працюючи віддалено. А ті емоції, які ви зможете пережити разом всього за день, абсолютно точно допоможуть вам досягати кращих результатів в роботі, розуміючи один одного з півслова.