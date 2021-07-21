Команда ASKfm (анонімна соціальна мережа на 348 мільйонів користувачів) почала віддалену роботу з величезного буму в Латиноамериканських країнах. Більше 1 мільйона користувачів на початку пандемії масово повернулися у свої акаунти, ностальгуючи за спілкуванням, якого різко стало не вистачати в офлайні.

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Додаток, вийшов на 1 місце у плей маркеті Google в Мексиці, у той час, як всі співробітники українських і латвійського офісів звикали до роботи з дому.

"Найважчим було на початку віддаленої роботи перестати працювати. Все через різницю часових поясів з Мексикою, де на почтку карантину тренд відвідуваності злетів у десятки разів, ми продовжували генерувати ідеї і після роботи, оскільки розуміли, що карантин – це наш час", – Марина Marketing TL.

Ці 1.5 року віддаленої роботи виявилися продуктивними для команди. Запуск нових публічних і анонімних чатів, пакети монет і ASKfm-підписка – ось далеко не повний перелік оновлень, які вийшли за час пандемії.

Робота у високому темпі може швидко привела до зниження продуктивності. Щоб зберегти настрій команди у колективі проєкту з'явився ряд корисних традицій:

Починати робочий тиждень з загального дзвінка;

Кожен день ділитися апдейтами з командою;

В кінці кварталу особисто презентувати свої результати;

Зустрічатися командою поза роботою.

Кращі корпоративи ми вирішили провести на природі. Це кращий варіант для безпечного спілкування в сучасних реаліях. Частина команди вже вакцинувалася і ми виконуємо усі умови, щоб це довгоочікуване спілкування було комфортним та безпечним,

– Яніс CEO ASKfm

Так як офіси проєкту розташовані в Ірландії, Латвії та Україні, деякі колеги не бачилися всю пандемію. Було приємно нарешті зустріти тих, з ким щодня на зв'язку.

Багато говорили про карантин, емоційне вигорання, хобі та обговорювали роботу!

"У мене взагалі не було вигорання. Я настільки люблю те чим займаюся, що навіть на зустрічі з друзями ми всі обговорюємо роботу. Що крутого зробили, як вирішили ту чи іншу проблему. Це дуже мотивує!" – Денис Java TL.

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Як не вигоріти та продовжити працювати із задоволенням

Сидяча робота і карантинні реалії, у яких дорога до "офісу" займає не більше кількох хвилин, не залишили сумнівів для вибору формату корпоративу. Активні ігри, велика територія для прогулянок і танці під загальний плейлист.

Зустрічі командою – важливий момент для підтримки позитивного настрою співробітників. Дух товариства, спілкування віч-на-віч, якого часто не вистачає в діловому листуванні – те, що важливо не втратити, працюючи віддалено. А ті емоції, які ви зможете пережити разом всього за день, абсолютно точно допоможуть вам досягати кращих результатів в роботі, розуміючи один одного з півслова.