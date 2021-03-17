Через карантин все більше послуг переводять в онлайн, наприклад шопінг. Однак, попри зручність такого формату, він несе і певні ризики, зокрема й бути обманутим недобросовісним продавцем.

Кіберполіція України вирішили нагадати, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу. До теми Експерти назвали головні кіберзагрози 2021 року Як захиститись під час онлайн-шопінгу Як кажуть експерти, варто дотримуватись кількох простих правил, але саме вони можуть захистити користувача від крадіжки. Не передавайте нікому дані банківської картки (особливо CVV-код та пін-код).

Аби онлайн-шопінг був безпечним використовуйте лише перевірені ресурси. Також обирайте опцію оплати за допомогою післяплати.

Якщо ви купуєте на платформі оголошень, обговоріть деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери.

Варто звертати увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок у вигляді замка. Перевірте безпечність з'єднання / Скриншот Уважно перевіряйте правильність назви сайту, який шукаєте. Часто трапляється, що один непомітний символ на панелі адреси може означати, що це фішинговий сайт.

Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями.