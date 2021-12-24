Комета C/2021 A1 (Leonard) з'явилася на нічному небі під кінець 2021 року. Вона стала однією з небагатьох "хвостатих гостей", яку можна було побачити неозброєним оком (хоча й у південній півкулі). Її яскравість привабила не лише астрономів-любителів та астрофотографів, а й "серйозні" структури – NASA та ESA.

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Комета Леонард "під прицілом" зонда Solar Orbiter: дивіться відео

Детальніше про спостереження NASA та ESA

На відео можна побачити, як за кометою Леонард спостерігає зонд ESA Solar Orbiter. Цей космічний апарат призначений для вивчення Сонця, проте цього разу у його поле зору потрапив не менш цікавий об'єкт. Відео було створене завдяки об'єднанню численних фотографій, зроблених 17 – 19 грудня 2021 року.

У верхньому правому куті можна побачити Венеру та Меркурій. Кут зору на комету постійно змінюється (через взаємний рух об'єктів), проявляючи більше деталей хвоста. Solar Orbiter продовжував стежити за об'єктом до 22 грудня, коли комета покинула поле зору космічного зонда.

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Фотографії C/2021 A1, зроблені Solar Orbiter (зліва) та зондом STEREO-A (зліва) / Фото NASA

Також "хвостатий гість" потрапив у поле зору космічного апарату NASA Solar Terrestrial Relations Observatory-A (STEREO-A). Спеціалісти NASA створили анімоване зображення з кадрів зонда, яке можна подивитися на сайті Агентства. Анімація дозволяє виділити "тонкі зміни", які відбувають, наприклад, з іонним хвостом комети.

Комети загалом – часті гості у внутрішній Сонячній системі. Проте дуже небагато з них можуть стати достатньо яскравими, щоб їх можна було побачити неозброєним оком. Деякі руйнуються ще до того, як, згідно з прогнозами, мали б збільшити свою яскравість. Тому C/2021 A1 (Leonard) була бажаним гостем. Тепер на комету чекає, якщо вона переживе перигелій, нескінченна подорож космічним простором, адже завдяки природному гравітаційному маневру об'єкт викине із Сонячної системи.